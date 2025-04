News von Trading-Treff.de Palantir hat am Montag einen signifikanten Aufschlag geschafft. Die Aktie konnte sich um 7,3 % nach oben schieben. Damit schafft der Kurs einen Endstand in Höhe von 81,51 €: Das ist ausgesprochen stark. Diese Bewertung findet sich allerdings in den Kommentaren vom Tag so noch nicht wieder. Denn: so gab es einen Bericht, der daran zweifelte, dass die Big Data Software noch immer eine große Zukunft hat. Dem steht gegenüber, ...

