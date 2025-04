Under Armour verdoppelt Restrukturierungskosten, überrascht aber mit besserem Quartalsergebnis. Die Aktie bleibt unter Druck.

Kostenexplosion bei Umstrukturierung

Under Armour hat seine Restrukturierungskosten für das Geschäftsjahr 2025 mehr als verdoppelt. Statt der ursprünglich veranschlagten 70 bis 90 Millionen Dollar erwartet das Unternehmen nun Belastungen von 140 bis 160 Millionen Dollar vor Steuern. Hauptgrund ist die geplante Schließung eines zentralen Distributionszentrums in Kalifornien bis März 2026.

Die Folge: Die prognostizierten operativen Verluste steigen von bisher 194-214 Millionen auf nun 220-240 Millionen Dollar.

Drittes Quartal überrascht positiv

Trotz der düsteren Prognosen lieferte der Sportartikelhersteller im dritten Quartal überraschend gute Zahlen:

Umsatzrückgang von 5,7% auf 1,4 Milliarden Dollar (Analysten: 1,34 Mrd.)

Nettoeinkommen brach zwar um 99% auf 1,23 Millionen Dollar ein

Bereinigter Gewinn pro Aktie bei 0,08 Dollar (erwartet: 0,03)

Leichte Verbesserung der Jahresprognose

Under Armour passte seine Jahresziele nach oben an:

Bereinigter Gewinn pro Aktie jetzt 0,28-0,30 Dollar (vorher 0,24-0,27)

Umsatz soll nur noch um 10% sinken (zuvor: "niedriger zweistelliger Bereich")

Märkte skeptisch - Aktie unter Druck

Die Ankündigung der höheren Restrukturierungskosten ließ die Aktie im außerbörslichen Handel um fast 3% einbrechen. Analysten sehen zwar Fortschritte, aber der Turnaround bleibt fraglich: Schwache Markenattraktivität, Produktprobleme und harter Wettbewerb lasten weiter auf dem Titel.

Mit einem Kurs von 4,80 Euro notiert die Aktie aktuell 54% unter dem 52-Wochen-Hoch - ein klarer Abwärtstrend, der sich trotz aller Restrukturierungsbemühungen fortsetzt.

