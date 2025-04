Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Ob wir auf dem Land leben oder in der Stadt, ist ein großer Unterschied. Zum Beispiel, was die medizinische Versorgung angeht. Wie sich die auf Stadt und Land unterscheidet, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Es fängt damit an, dass es in der Stadt mehr Arztpraxen gibt. Und sie sind besser zu erreichen, sagt Laura Patz von der Apotheken Umschau:O-Ton Laura Patz 23 sec."In Großstädten ist die nächste Hausarztpraxis im Schnitt weniger als 500 Meter entfernt, quasi um die Ecke. Auf dem Land fährt man bis zur nächsten Praxis durchschnittlich mehr als zwei Kilometer. Auch Apotheken sind auf dem Land deutlich weiter entfernt, der Weg zu Kliniken ist länger und es fehlen dort auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Tatsächlich gibt es aber im ländlichen Raum mehr stationäre Altenpflegeeinrichtungen."Sprecherin: Um den Ärztemangel auf dem Land zu lindern, gibt es in Brandenburg ein Modellprojekt des Fraunhofer-Zentrums für Digitale Diagnostik. Es nennt sich "Neighborhood Diagnostics":O-Ton Laura Patz 25 sec."Da messen die Patientinnen und Patienten mit smarten Geräten etwa Blutzucker oder Blutdruckwerte und übermitteln diese über eine digitale Plattform an ihre Arztpraxis. Bei Auffälligkeiten werden sie dann in die Praxis gebeten, müssen aber nicht ständig dorthin fahren, um die Werte vor Ort checken zu lassen. Außerdem informiert die Plattform auch über weitere Behandlungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen und gibt eine Übersicht über Therapieangebote in der Nähe."Sprecherin: In Rheinland-Pfalz hat man sich etwas anderes überlegt:O-Ton Laura Patz 21 sec."Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat quasi mobile Arztpraxen entwickelt. Das sind so weiße Transporter, die eigentlich wie eine Hausarztpraxis ausgestattet sind. Die gehen mit einer Ärztin und Fachpersonal auf Tour, wenn an einzelnen Orten mal Engpässe entstehen. Allerdings ist das nicht als Dauerlösung gedacht, sondern zur Überbrückung, wenn zum Beispiel eine Praxis schließen muss und es noch keinen Nachfolger gibt."Abmoderation: Viele denken, dass das Leben auf dem Land gesünder ist. Das stimmt aber laut Apotheken Umschau nicht automatisch, sondern hänge von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von der Belastung durch Lärm und Schadstoffe, aber auch von Bewegung, Klimaschutz-Maßnahmen und sozialen Kontakten.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6013451