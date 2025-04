© Foto: Alexander Zemlianichenko - AP/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q1-Umsatz 06:00 Uhr, Schweiz: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q1-Umsatz 10:00 Uhr, Deutschland: Mahle Bilanz-Pk, Stuttgart 12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Hauptversammlung 14:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Hauptversammlung 14:00 Uhr, …