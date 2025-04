KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Gaza-Krieg



Es gibt laut humanitärem Völkerrecht bei jedem Krieg die Pflicht, sich auf militärisch notwendige Ziele zu konzentrieren. Nach dem Grundsatz der Menschlichkeit ist es dabei zwingend, unnötiges Leid zu vermeiden. Die Kriegsführung darf also nicht dazu führen, dass Menschen derart leiden, dass es im deutlichen Missverhältnis zu dem erwarteten militärischen Vorteil steht. Die Bilder aus Gaza, mehr als 550 Tage nach Beginn des Krieges, zeigen ein schier unermessliches Leid der Menschen in dem palästinensischen Streifen am Mittelmeer. Zugleich hatte man gerade in den vergangenen Wochen und Monaten nicht den Eindruck, dass Israel dem Kriegsziel einer Zerschlagung der Hamas näherkommt. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die internationale Gemeinschaft sich stärker für ein Ende des Kriegs einsetzt. Die Europäer sollten sich auch deutlicher in die Bemühungen um einen Waffenstillstand einbringen - insbesondere, wenn die USA als Vermittler ausfallen./yyzz/DP/zb