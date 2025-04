Die Dell-Aktie zeigt starke Erholung nach US-Tarifentscheidung - gleichzeitig rücken mögliche KI-Investitionen in den Fokus.

Kurssprung nach Tarif-Entspannung

Die Dell-Aktie legte am Montag kräftig zu und schloss mit einem Plus von 5,7% - eine deutliche Erholung nach wochenlangem Druck. Der Auslöser? Die US-Regierung strich Elektronikprodukte wie Computerhardware von ihrer umstrittenen China-Tarifliste. Ein klarer Atemzug der Erleichterung für den texanischen Tech-Riesen, dessen Produktionsnetzwerk stark mit China verflochten ist.

Hintergrund: Die Tarif-Achterbahn

Noch vor zwei Wochen sah die Welt anders aus: Die Aktie hatte im Sog der breiten Tech-Schwäche fast 10% verloren. Die Angst vor massiven Preiserhöhungen für Endkunden und Lieferketten-Chaos trieb die Bären an. Jetzt das taktische Rückzieher der Regierung: Smartphones, Laptops und andere Elektronik werden vorerst von den Sonderabgaben verschont. Kein Wunder, dass die Märkte reagierten!

AI-Poker mit AMD

Spannend wird's bei Dells Zukunftsstrategie: Wie Bloomberg berichtet, plant AMD die Veräußerung von Server-Produktionsstätten in Texas und New Jersey - genau die Art von Assets, die für Dells AI-Pläne relevant sein könnten. Die Hintergründe sind pikant: AMD hatte die Anlagen erst kürzlich durch die Übernahme von ZT Systems erworben, will sie aber wohl schnell wieder loswerden, um Konflikte mit Großkunden wie Dell zu vermeiden.

Was kommt als Nächstes?

Die Ruhe könnte trügerisch sein: Präsident Trump kündigte bereits neue Chip-Tarife an - ein Damoklesschwert über der Branche. Für Dell bedeutet das weiterhin hohe Planungsunsicherheit. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der aktuelle Kursprung nachhaltig ist oder nur eine Verschnaufpause im großen Tech-Sturm.

