DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. April

=== 01:40 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Gespräch mit Mitgliedern des Emory University Board of Trustees 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Großhandelspreise März *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,4% 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Februar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) März HVPI *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 1Q 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt April *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/ 0,0% gg Vj *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: 10,0 Punkte zuvor: 51,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -86,8 Punkte zuvor: -87,6 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,40-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit April 2030 (Volumen 4,5 Mrd EUR) *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q *** 13:30 NL/Airbus SE, Hauptversammlung *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q (17:00 Analystenkonferenz) *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: -12,4 zuvor: -20,0 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Lunch der University of North Carolina ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2025 00:02 ET (04:02 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.