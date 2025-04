Mit der Einführung von drei neuen, innovativen Geräten werden zusätzliche Laborsegmente sowie Kunden speziell aus dem Bereich der Probenvorbereitung angesprochen und so QIAGENs marktführende Position weiter gestärkt



QIAsymphony Connect soll 2025 stufenweise eingeführt werden- erste Kundensessions zur Demonstration der verbesserten Möglichkeiten für Workflows in der Onkologie und Genomik sind bereits angelaufen



QIAsprint und QIAmini sind ebenfalls auf Kurs für die Markteinführung im Jahr 2026 und werden die Optionen für Labore sowohl mit hohem als auch niedrigem Probendurchsatz erweitern

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekanntgegeben, dass die Pläne zur Einführung von drei neuen Geräten für die Probenvorbereitung im Laufe von 2025 und 2026 weiter voranschreiten. Ziel ist es, das Portfolio für die automatisierte Probenvorbereitung auszubauen und weiter zu stärken.

Die Systeme wurden entwickelt, um Laboren weltweit ein neues Maß an Effizienz und Nachhaltigkeit zu bieten und dabei verschiedene Kundensegmente zu bedienen:

QIAsymphony Connect , die nächste Generation des Flaggschiff-Systems QIAsymphony, von dem bislang insgesamt mehr als 3.300 Instrumente platziert wurden, nähert sich einer phasenweisen Markteinführung bei ausgewählten Kunden, die noch in diesem Jahr beginnen wird.



Erste Sessions mit Kunden finden 2025 auf verschiedenen Branchenevents statt unter anderem auf dem ESCMID-Kongress (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) im April 2025 in Wien. Diese dienen dazu, die erweiterten Funktionen des Systems auf Anfrage unter speziellen Bedingungenvorzuführen. Das QIAsymphony Connect-System ist für die Nukleinsäureextraktion von Pathogenen und verschiedene andere Anwendungen ausgelegt, darunter sowohl die Flüssigbiopsie ein nicht-invasives Verfahren zum Nachweis von Krebs und anderen Erkrankungen anhand von Blutproben als auch bestimmte Workflows in der Onkologie, Genomik und klinischen Forschung.



Das System kann bis zu 96 Proben gleichzeitig verarbeiten und bietet eine optimierte Automatisierung sowohl für die Probeverfolgung als auch für neue Anwendungen, erreicht eine höhere Ausbeute zur Steigerung der Assay-Sensitivität und verfügt über digitale Konnektivität. Es ist kompatibel mit QIAsphere, QIAGENs cloudbasierter Plattform für die Fernüberwachung, für Software-Updates und Informationen zum Gerätestatus. Es ist für den weltweiten Einsatz in der In-vitro-Diagnostik (IVD) konzipiert und ermöglicht somit konforme Workflows in den meisten Ländern, einschließlich USA und Europa.



, die nächste Generation des Flaggschiff-Systems QIAsymphony, von dem bislang insgesamt mehr als 3.300 Instrumente platziert wurden, nähert sich einer phasenweisen Markteinführung bei ausgewählten Kunden, die noch in diesem Jahr beginnen wird. Erste Sessions mit Kunden finden 2025 auf verschiedenen Branchenevents statt unter anderem auf dem ESCMID-Kongress (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) im April 2025 in Wien. Diese dienen dazu, die erweiterten Funktionen des Systems auf Anfrage unter speziellen Bedingungenvorzuführen. Das QIAsymphony Connect-System ist für die Nukleinsäureextraktion von Pathogenen und verschiedene andere Anwendungen ausgelegt, darunter sowohl die Flüssigbiopsie ein nicht-invasives Verfahren zum Nachweis von Krebs und anderen Erkrankungen anhand von Blutproben als auch bestimmte Workflows in der Onkologie, Genomik und klinischen Forschung. Das System kann bis zu 96 Proben gleichzeitig verarbeiten und bietet eine optimierte Automatisierung sowohl für die Probeverfolgung als auch für neue Anwendungen, erreicht eine höhere Ausbeute zur Steigerung der Assay-Sensitivität und verfügt über digitale Konnektivität. Es ist kompatibel mit QIAsphere, QIAGENs cloudbasierter Plattform für die Fernüberwachung, für Software-Updates und Informationen zum Gerätestatus. Es ist für den weltweiten Einsatz in der In-vitro-Diagnostik (IVD) konzipiert und ermöglicht somit konforme Workflows in den meisten Ländern, einschließlich USA und Europa. QIAsprint Connect , dessen Markteinführung für 2026 geplant ist, markiert QIAGENs Einstieg in die automatisierte Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz.



Erste Demonstrationen von QIAsprint Connect haben bereits das Potenzial des Systems gezeigt: Die Verarbeitung von bis zu 192 Proben pro Durchlauf mit weniger als 30 Minuten Arbeitsaufwand ermöglicht es Laboren bis zu 600 Proben am Tag zu prozessieren. Das System unterstützt sowohl vorprogrammierte als auch individuell anpassbare Protokolle. Die Verbrauchsmaterialien sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt und reduzieren den Plastikmüll um bis zu 50 %.



"Wir waren begeistert, den QIAsprint zu testen. Sein benutzerfreundliches Design und die Fähigkeit, große Probenmengen effizient zu verarbeiten, machen ihn zur idealen Lösung für Labore wie unseres", so Kerstin Luxa vom Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln, Deutschland.



Das System unterstützt eine breite Palette von Probentypen, darunter Pflanzen, Mikroorganismen, Boden, Stuhl und menschliches Gewebe, und wird bereits für die Entwicklung von neun verschiedenen Anwendungen genutzt. Mit seiner Flexibilität ist es ideal für Labore mit verschiedenen Tätigkeitsfeldern.



, dessen Markteinführung für 2026 geplant ist, markiert QIAGENs Einstieg in die automatisierte Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz. Erste Demonstrationen von QIAsprint Connect haben bereits das Potenzial des Systems gezeigt: Die Verarbeitung von bis zu 192 Proben pro Durchlauf mit weniger als 30 Minuten Arbeitsaufwand ermöglicht es Laboren bis zu 600 Proben am Tag zu prozessieren. Das System unterstützt sowohl vorprogrammierte als auch individuell anpassbare Protokolle. Die Verbrauchsmaterialien sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt und reduzieren den Plastikmüll um bis zu 50 %. "Wir waren begeistert, den QIAsprint zu testen. Sein benutzerfreundliches Design und die Fähigkeit, große Probenmengen effizient zu verarbeiten, machen ihn zur idealen Lösung für Labore wie unseres", so Kerstin Luxa vom Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln, Deutschland. Das System unterstützt eine breite Palette von Probentypen, darunter Pflanzen, Mikroorganismen, Boden, Stuhl und menschliches Gewebe, und wird bereits für die Entwicklung von neun verschiedenen Anwendungen genutzt. Mit seiner Flexibilität ist es ideal für Labore mit verschiedenen Tätigkeitsfeldern. QIAmini, dessen Markteinführung ebenfalls für 2026 geplant ist, erweitert QIAGENs Automatisierungsportfolio um eine Lösung für das Segment mit niedrigem Probendurchsatz.



Dieser kosteneffiziente und einfach gehaltene Einstieg in die Automatisierung bringt die bewährte Zuverlässigkeit der QIAGEN-Kits nun auch in kleinere Labore mit kleineren Probenmengen. QIAmini ist ideal, um manuelles und zeitaufwändiges Pipettieren zu ersetzen und bietet neben der Reproduzierbarkeit durch Automatisierung auch die Flexibilität, nach Bedarf zu skalieren.



QIAmini ergänzt QIAGENs bestehendes Portfolio neben den aktualisierten Systemen QIAcube Connect und EZ2 Connect und bietet Automatisierungsmöglichkeiten auch für kleinere Workflows.

"Diese neuen Probenvorbereitungssysteme unterstreichen unser Engagement, Labore dabei zu unterstützen, effizienter, nachhaltiger und flexibler zu arbeiten", sagte Nitin Sood, Senior Vice President und Head of Product Portfolio Innovation bei QIAGEN. "Mit QIAmini, QIAsprint Connect und QIAsymphony Connect bieten wir unseren Kundinnen und Kunden neue Möglichkeiten, komplexe Herausforderungen von der Flüssigbiopsie bis zum Hochdurchsatz-Screening mithilfe intelligenter, skalierbarer Lösungen zu bewältigen."

Die bevorstehenden Markteinführungen bauen auf den jüngsten Weiterentwicklungen im gesamten Automatisierungsportfolio von QIAGEN auf, einschließlich der modernisierten Systeme QIAcube Connect und EZ2 Connect. Sie spiegeln QIAGENs Strategie wider, modulare und skalierbare Lösungen für die Probenvorbereitung anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen der Labore gerecht werden von kleinen Forschungseinrichtungen- bis hin zu Testlaboren mit hohem Probendurchsatz.

Weitere Informationen zu QIAGENs Geräte-Portfolio für die automatisierte Probenvorbereitung finden Sie unter: https://www.qiagen.com/de-de/product-categories/instruments-and-automation/nucleic-acid-purification

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Software und Wissensdatenbanken dazu genutzt werden können, Daten zu interpretieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Prozesse zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN bedient mehr als 500.000 Kunden weltweit aus den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) und Molekulare Diagnostik für die klinische Gesundheitsversorgung. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und regulatorischer Prozesse sowie logistischer Abhängigkeiten); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die kommerzielle Entwicklung unserer Produkte für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Fortschritt, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie wirtschaftlicher Entwicklungen, Budgets unserer Kunden und Förderungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung regulatorischer Zulassungen für unsere Produkte, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen sowie die Herstellung dieser Produkte sowie beim Schutz der Produktdifferenzierung vor dem Wettbewerb. Weitere Unsicherheiten könnten aufgrund der Marktakzeptanz neuer Produkte, der Integration von Akquisitionen, staatlichen Maßnahmen, globaler oder regionaler wirtschaftlicher Entwicklungen, Naturkatastrophen, politischer Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstiger Ereignisse "höherer Gewalt" aufkommen; Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen von Akquisitionen wie erwartet eintritt. Für einen umfassenden Überblick der Risiken beziehen Sie sich bitte auf die "Risikofaktoren" im aktuellen Annual Report Form 20-F und andere Berichte, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht wurden.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Life Sciences

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250414986794/de/

Contacts:

QIAGEN

Investor Relations

John Gilardi, +49 2103 29 11711

Domenica Martorana, +49 2103 29 11244

e-mail: ir@QIAGEN.com

Public Relations

Thomas Theuringer, +49 2103 29 11826

Lisa Specht, +49 2103 29 14181

e-mail: pr@QIAGEN.com