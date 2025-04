DJ MÄRKTE ASIEN/Weiter aufwärts - Autoaktien im Vorwärtsgang

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten ziehen die Kurse am Dienstag überwiegend weiter an. Mit der Hoffnung auf weitere Ausnahmen bei den US-Zöllen steigt der Nikkei um 1,1 Prozent auf 34.345 Punkte. Der Kospi in Seoul legt um 0,9 Prozent zu, und in Indien gewinnen die wichtigsten Indizes etwa 2 Prozent. Mehr oder weniger auf der Stelle treten die chinesischen Börsen: Sowohl der Hangseng als auch die Indizes in Schanghai liegen eng an den Schlussständen vom Montag.

Gefragt sind Auto- und Elektronikwerte. Toyota gewinnen 5,1 Prozent, Mazda 4,5 Prozent und Honda 4 Prozent. In Südkorea steigen Hyundai um gut 1 Prozent. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er denke an einige kurzfristige Ausnahmen von den 25-Prozent-Zöllen auf Fahrzeugimporte. "Ich schaue nach Möglichkeiten, um einigen der Autohersteller zu helfen", sagte er, ohne das näher auszuführen.

Bereits am späten Freitag hatte die US-Regierung Smartphones, Computer, Speicherchips und andere Produktkategorien von den reziproken Zöllen ausgenommen, aber auch andere sektorspezifische Abgaben angekündigt.

Das Research Team von Sucden Financial meint zwar, die Risikobereitschaft sei zunächst zurückgekehrt. "Trotz der aktuellen Entspannung bleibt die Unsicherheit aber erhöht, da die Ausnahmen von den Zöllen laut Trump nur kurzfristiger Natur sind", warnt das Haus.

Die Ölpreise können sich etwas stabilisieren. Brent und WTI legen beide um etwa 0,4 Prozent zu, nachdem Öl wegen der Zollankündigungen und der daraus entstandenen Rezessionsängste zuletzt etwa 15 Prozent verloren hatte. "In einem Rezessionsszenario könnte Brent weiter Richtung 50 Dollar je Barrel fallen", so das Indienteam der Societe Generale.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.776,50 +0,4% -6,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 34.386,29 +1,2% -15,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.479,93 +1,0% +9,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.260,55 -0,1% -3,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.457,61 +0,2% +4,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.548,91 +1,3% -7,5% 10:00 Taiex (Taipeh) 19.513,09 -0,1% -15,2% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:56 % YTD EUR/USD 1,1356 0,0 1,1356 1,1388 +9,8% EUR/JPY 162,46 0,1 162,36 162,82 +0,1% EUR/GBP 0,8596 -0,2 0,8612 0,8650 +5,0% GBP/USD 1,3211 0,2 1,3188 1,3165 +4,5% USD/JPY 143,06 0,0 143,01 142,97 -8,8% USD/KRW 1.421,00 0,0 1.420,41 1.419,74 -3,7% USD/CNY 7,2055 -0,1 7,2160 7,2236 -0,3% USD/CNH 7,3119 -0,0 7,3121 7,3068 -0,7% USD/HKD 7,7595 0,1 7,7550 7,7569 -0,2% AUD/USD 0,6371 0,8 0,6323 0,6326 +1,6% NZD/USD 0,5924 0,9 0,5871 0,5877 +4,1% BTC/USD 85.508,95 1,0 84.692,80 84.558,65 -10,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,78 61,60 +0,3% +0,18 +1,6% Brent/ICE 65,06 64,82 +0,4% +0,24 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.231,80 3.210,68 +0,7% +21,12 +23,4% Silber 28,48 28,51 -0,1% -0,03 +2,4% Platin 837,93 842,36 -0,5% -4,43 -4,7% Kupfer 4,6525 4,6255 +0,6% +0,03 +14,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

