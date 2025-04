© Foto: Christian Charisius/dpa

Apple Anteilsscheine klettern aufgrund der Zoll-Ausnahmen. Das sagen jetzt die Analysten.Die Aktien von Apple kletterten am Montag um rund 4,5 Prozent, nachdem am Freitagabend bekannt wurde, dass Smartphones, Computer und andere Geräte wie Halbleiter von den US-Zöllen ausgenommen sind. Diese Entscheidung kam von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde. Die Wall Street betrachtet diesen Schritt als einen Gewinn für Apple, nachdem US-Präsident Donald Trump Anfang des Monats 145 Prozent Zölle auf chinesische Importe verhängt hatte, wo das Unternehmen den Großteil seiner Produkte herstellt. Das führte zu einem Verlust der Anteilsscheine seit Jahresbeginn von fast 20 Prozent. So bewerten die …