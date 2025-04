Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen") freut sich, über die Fortschritte bei seinem Expansionsplan in Westafrika und Lateinamerika seit Jahresbeginn zu berichten. Das Unternehmen liegt derzeit auf Kurs, seine Ziele für 2025 zu erreichen und bis zum Jahr 2030 ein Goldäquivalent von 500.000 Unzen zu produzieren.

Community consultation for Dynacor's Environmental and Social Impact Study in Senegal

2025: Fortschritte im Vergleich zu Zielen

Senegal Die Vorbereitungsarbeiten für die 50-TPD-Pilotanlage im Senegal verlaufen planmäßig. Alle Ausschreibungen wurden vergeben und die Auftragnehmer statteten im März einen ersten Besuch vor Ort ab. Die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie wurde von den senegalesischen Behörden ratifiziert, so dass das Unternehmen nun die Beräumungs- und Baugenehmigungen beantragen kann. Die Bauarbeiten sollen vor Ende Juni beginnen und spätestens im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

Ecuador Die Due-Diligence-Prüfung für die genehmigte Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1.500 Tonnen pro Tag im Süden Ecuadors (siehe Pressemitteilung vom 31. März 2025) läuft an mehreren Fronten. Die rechtlichen und steuerlichen Prüfungen haben bereits begonnen, und die Arbeiten an der Umweltverträglichkeitsprüfung werden voraussichtlich diese Woche beginnen. Im Falle einer positiven Due Diligence und der Genehmigung durch den Vorstand könnte das Unternehmen den Kaufpreis von 9,75 Millionen US-Dollar gegen Mitte Mai begleichen.

Ghana Nach einem Betriebsbesuch werden derzeit Gespräche mit potenziellen Landesmanagern und Partnern in Ghana geführt. Das Unternehmen wird voraussichtlich im Juni am ersten Mining in Motion-Gipfel teilnehmen und dort die Gespräche mit potenziellen Partnern und dem Ghana Gold Board fortsetzen. Das Ghana Gold Board ist eine neue Einrichtung, die für die Regulierung, Überwachung, Kontrolle und Verwaltung des Ankaufs, der Prüfung, der Raffination und des Exports von handwerklich und in kleinem Maßstab gewonnenem Gold in Ghana zuständig ist. Sobald eine Absichtserklärung mit einem lokalen Unternehmen unterzeichnet ist, wird Dynacor voraussichtlich eine Landkonzession oder eine zukünftige Verarbeitungsanlage erwerben. Die Konzession wird in einem Gebiet mit intensivem Kleinbergbau liegen, und ihr Standort wird durch umfangreiche Probenentnahmen, Besprechungen und Forschungsarbeiten des Unternehmens bestimmt.

Elfenbeinküste Dynacor verfolgt weiterhin die laufende Revision des Bergbaugesetzes durch das ivorische Parlament, die voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein wird. Nach der Ratifizierung des Gesetzes beabsichtigt das Unternehmen, einen Standort für sein künftiges Werk zu erwerben.

Über Dynacor

Die Dynacor Group ist ein Unternehmen im Bereich der industriellen Erzverarbeitung, das sich auf die Produktion von Gold aus dem Kleinbergbau spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 ist Dynacor Wegbereiter einer verantwortungsvollen Mineralversorgungskette mit strengen Rückverfolgbarkeits- und Prüfungsstandards für die schnell wachsende handwerkliche Bergbauindustrie. Durch die Fokussierung auf voll- und teilformalisierte Bergleute bietet das kanadische Unternehmen einen Win-win-Ansatz für Regierungen und Bergleute rund um die Welt. Dynacor betreibt den Veta Dorada-Standort und besitzt ein Goldfördergrundstück in Peru. Das Unternehmen strebt eine Expansion nach Westafrika und innerhalb Lateinamerikas an.

Die Prämie, die von Luxusjuwelieren für Dynacors PX Impact® Gold gezahlt wird, geht an die Fidamar Foundation, eine NGO, die hauptsächlich in Gesundheits- und Bildungsprojekte für handwerkliche Bergbaugemeinschaften in Peru investiert. Besuchen Sie www.dynacor.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

