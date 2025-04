The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2025ISIN NameXS1807201899 MONTENEGRO 18/25 REGSXS0503834821 LLOYDS BANK 10/25 MTNUS404280CJ69 HSBC HLDGS 20/26 FLRXS0503603267 DT.TELEK.INTL F.10/25 MTNAT0000A2QRW0 OESTERREICH 21/25 MTNUSC94143AL56 BAUSCH HEALTH COS 17/25DE000CZ40MR3 COBA 18/25 S.897XS1896660989 DIAGEO FIN. 18/25 MTNUSC94143AM30 BAUSCH HEALTH COS 17/25DE000A2BPAN3 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25CH0320712596 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 16-25DE000A2AAQ85 SACHSEN-ANH.LS 16/25DE000HLB7192 LB.HESS.THR.CARRARA04L/22XS1551726810 CELLNEX TELECOM 17/25 MTNUSU14178EX80 CARGILL 22/25 REGSUS45828Q2A46 INT-AM.INV. 22/25 MTNFR0013329224 CRELAN H.LOA 18/25 MTNDE000A14J3F7 BERLIN, LAND LSA15/25A465XS2361426559 AGILE GROUP 21/25XS0217249126 VENEZUELA 05/25XS1811213435 SOFTBANK GROUP 18/25XS1808713736 OVERS.-CHIN.BKG.18/25 MTNXS2333391303 ROY.SCHIPHOL 21/25 MTNXS1808739459 ABN AMRO BANK 18/25 MTNDE000LB2BE19 LBBW FZA 21/25XS1808478710 ALBERTA 18/25 MTNFI4000507876 PHM GR.HLDG 21/26XS2331728126 TI AUTOMOT. 21/29 REGSXS1811213864 SOFTBANK GROUP 18/25CA89117FWS42 TORON.DOM.BK 20/30 FLRDE000HVB4932 UC-HVB CRLNFI 25 VWXS2010039035 DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.XS1789623029 EURONEXT 18/25DE000DDA0Y53 DZ BANK IS.A1345VARXS2159795124 MUNICIP.FIN. 20/25 MTNUS459058JB07 WORLD BK 20/25 MTNFI4000541685 PHM GR.HLDG 22/26 FLRXS2597993331 DZ BANK IS.A2041XS1222590488 EDP FIN. 15/25 MTNUSY5749LAA99 MALAYSIA S.S.B.15/25 REGSXS2603222063 DZ BANK IS.A2047AU3TB0000168 AUSTRALIA 2025 139XS2613658470 ABN AMRO BK 23/25 MTNDE000HLB46N1 LB.HESS.THR.CARRARA03S/23XS1219499032 RWE AG SUB.ANL.15/75US06051GFP90 BK OF AMER.CORP 2025 MTNUSP1024TAN92 BBVA COLOMBIA 15/25 REGSCH0538763514 KOREA N.OIL 20/25