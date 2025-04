News von Trading-Treff.de Extrem spannende Zeiten für Xiaomi. Das Unternehmen hat am Montag einen Abschlag in Höhe von -2,2 % hinnehmen müssen. Damit ist die Aktie nur noch 5,01 € wert. Dies ist insofern irritierend, als der Titel durchaus hätte gewinnen können, meinten Marktbeobachter. So hat Xiaomi auf dem Smartphone-Markt jetzt teils die Kultmarke von Samsung nicht nur geärgert, sondern massiv vom Markt verdrängt. Es reichten insgesamt 116 Smartphones, ...

