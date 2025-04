HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Nike beim Kursziel von 58 US-Dollar mit "Hold" aufgenommen. Branchenfavorit in der am Dienstag vorliegenden Analyse des Experten Nick Anderson ist Puma aufgrund des enormen Wertes. Adidas stuft er wie Nike nur mit "Hold" ein. Bei Nike werde die Kehrtwende Zeit brauchen, so Anderson./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US6541061031