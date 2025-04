EQS-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Geschäftsvolumen per 31. März 2025

NORDWEST Handel AG Geschäftsvolumen per 31. März 2025 steigt leicht Dortmund, 15. April 2025 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens im ersten Quartal 2025 wie folgt: Der NORDWEST-Konzern hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Geschäftsvolumen von 1.210,5 Mio. € erzielt. Damit startete NORDWEST positiv in das Geschäftsjahr 2025 und übertraf den Vorjahreswert im ersten Quartal um 3,8 %. Die Entwicklung in den einzelnen Geschäftsarten war dabei unterschiedlich. Während sich das ZR- und Streckengeschäft im ersten Quartal, geprägt durch die positive Entwicklung in allen Warenbereichen, insbesondere aber in den Geschäftsbereichen Stahl und Haustechnik, wieder langsam erholte (+4,2 %), verfehlte das Lagergeschäft den Vorjahreswert um -3,5 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im volumenstarken Geschäftsbereich Stahl im Vergleich zu den anderen ZR- und Streckenbereichen sowie dem NORDWEST-eigenen Lagergeschäft geringere Erträge erzielt werden. Weiterhin entwickelte sich die Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner überaus positiv. Im ersten Quartal konnten im Saldo 24 neue Unternehmen hinzugewonnen werden, damit gehörten NORDWEST zum Quartalsende insgesamt 1.276 Fachhandelspartner an. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Mit Blick auf die Warenbereiche war die Entwicklung im ersten Quartal 2025 einheitlich. In sämtlichen Geschäftsbereichen lag die Entwicklung des Geschäftsvolumens über dem Vorjahr. Dabei waren insbesondere die Geschäftsbereiche Stahl und Haustechnik hervorzuheben. Mit einem Geschäftsvolumen von 393,6 Mio. € übertraf der Geschäftsbereich Stahl das Vorjahr um starke 7,9 %. Diese Entwicklung war auf ein gestiegenes Preisniveau sowie gestiegene abgesetzte Tonnagemengen zurückzuführen. Der Geschäftsbereich Haustechnik konnte mit einem Geschäftsvolumen von 92,6 Mio. € und einem deutlichen Anstieg von 17,8 % gegenüber dem Vorjahr ebenfalls überzeugen. Im ZR- und Streckengeschäft (+18,7 %) war diese Entwicklung insbesondere auf die Akquise neuer Fachhandelspartner zurückzuführen. Auch im Lagergeschäft konnte mit einem Anstieg von 5,7 % der Vorjahreswert deutlich übertroffen werden. Die Entwicklung der Bereiche Bau (+5,2 %) und Handwerk-Industrie (+3,4 %) konnte im ersten Quartal ebenfalls überzeugen. Dabei wurde die positive Gesamtentwicklung im Bereich Handwerk-Industrie durch das ZR- und Streckengeschäft mit einem Volumen von 249,5 Mio. € (+5,3 %) getragen, das Lager blieb mit einem Volumen von 51,0 Mio. € hinter dem Vorjahr zurück (-4,7 %). Im Bereich Bau konnten sowohl das ZR- und Streckengeschäft mit einem Volumen von 109,7 Mio. € und einem Plus von 5,5 % als auch das Lagergeschäft mit 7,1 Mio. € (+0,8 %) überzeugen. Mit einem Geschäftsvolumen von 307,0 Mio. € verfehlte allein der Bereich TeamFaktor/Services, aufgrund von Umsatzrückgängen im Bestandsgeschäft die durch Neugeschäft nicht vollständig kompensiert werden konnten, das Vorjahr um 4,5 %. Die Konzern-Zwischenmitteilung per 31. März 2025 wird voraussichtlich am 08. Mai 2025 veröffentlicht. Die diesjährige Hauptversammlung findet am 14. Mai 2025 in Dortmund statt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/ Hauptversammlung. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.276 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.











