News von Trading-Treff.de Renk hat einen ordentlichen Schlag nach oben gemacht. Die Notierungen sind am Montag um mehr als 5,5 % nach oben geschossen. Damit hat die Aktie an dem Kurs in Höhe von 47,84 € erreicht. Dies dokumentiert den aktuellen doch durchaus deutlichen Aufwärtstrend, mit dem so nicht alle Beobachter gerechnet hatten. Am Dienstag nun folgte mit 0,29 % ein ordentlicher Start in den Tag. Aktuell ist so Stimmung insofern brisant, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...