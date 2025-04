DJ Qiagen will 2026 mit drei neuen Laborgeräten an den Markt gehen

DOW JONES--Qiagen will im nächsten Jahr drei neue Probenvorbereitungsgeräte für die Laborautomatisierung auf den Markt bringen. Die nächste Generation des Flaggschiff-Systems soll bereits in diesem Jahr ausgewählten Kunden vorgestellt werden, wie der Labordienstleister mitteilte. QIAsymphony Connect könne wie der Vorgänger bis zu 96 Proben gleichzeitig verarbeiten, sei für den weltweiten Einsatz in der In-vitro-Diagnostik konzipiert und lasse sich digital einbinden.

QIAsprint Connect soll 2026 kommen und ist darauf ausgelegt, große Probenmengen effizient zu verarbeiten. Labore könnten bis zu 600 Proben einer breiten Palette von Probentypen täglich prozessieren, darunter Pflanzen, Mikroorganismen, Boden, Stuhl und menschliches Gewebe.

Mit QIAmini will der DAX-Konzern schließlich ab dem nächsten Jahr den Markt für kleine Labore mit niedrigem Probendurchsatz weiter adressieren. Es bietet den Angaben zufolge kosteneffiziente Automatisierungsmöglichkeiten auch für kleinere Workflows.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2025 02:17 ET (06:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.