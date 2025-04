EQS-News: CYPRUMED GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung

Cyprumed schließt Lizenz- und Optionsvereinbarung mit MSD zur Entwicklung oraler Peptidtherapeutika



Pressemitteilung Cyprumed schließt Lizenz- und Optionsvereinbarung mit MSD zur Entwicklung oraler Peptidtherapeutika MSD erhält eine nicht-exklusive Lizenz für Cyprumeds Technologie zur Wirkstoffabgabe zur Entwicklung oraler Peptidtherapeutika

Cyprumed hat Anspruch auf bis zu 493 Millionen US-Dollar an Vorabzahlungen, Entwicklungs-, Zulassungs- und Umsatzmeilensteinen Innsbruck, Österreich, 15. April 2025 - Die Cyprumed GmbH, ein Drug Delivery Unternehmen, das auf innovative orale Formulierungen für Peptidtherapeutika spezialisiert ist, und das Pharmaunternehmen MSD (Kurzform für Merck Sharp & Dohme, in den USA und Kanada Merck & Co., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA) gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine nicht-exklusive Lizenz- und Optionsvereinbarung zur Entwicklung oraler Formulierungen von MSD-Peptiden unter Verwendung der innovativen Drug Delivery Technologie von Cyprumed unterzeichnet haben. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält MSD nicht-exklusive weltweite Rechte an der oralen Peptidverabreichungsplattform von Cyprumed für eine nicht näher genannte Anzahl von Zielmolekülen. Die Vereinbarung gewährt MSD außerdem die Option, die Technologie von Cyprumed exklusiv für die Verwendung einzelner Rezeptor-Targets zu lizenzieren. Cyprumed hat Anspruch auf bis zu 493 Millionen US-Dollar an Vorabzahlungen, Entwicklungs-, Zulassungs- und Nettoumsatzmeilensteinen im Zusammenhang mit der Zulassung jeglicher im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelter Produkte. Darüber hinaus erhält Cyprumed weitere mögliche Zahlungen, wenn MSD seine Option auf eine Exklusivlizenz ausübt. MSD ist im Rahmen der Vereinbarung für die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung aller Produkte verantwortlich, die Cyprumeds Drug Delivery Technologie nutzen. "Diese Zusammenarbeit mit MSD, einem Unternehmen mit starkem Engagement im Bereich Peptidtherapeutika, ist ein bedeutender Schritt für Cyprumed. Unsere Technologie zur Wirkstoffabgabe kann dank ihrer nachgewiesenen Wirksamkeit und Skalierbarkeit neue Möglichkeiten im Bereich der Peptidtherapeutika eröffnen. Die Fortführung unserer Kooperation mit MSD zur Entwicklung unserer innovativen Tablettenformulierungen für weitere Zielmoleküle ist eine klare Bestätigung für den Wert unserer Technologie", sagte Dr. Florian Föger, CEO von Cyprumed. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Cyprumed, um ihre Technologie gezielt zu nutzen und unsere Entwicklungsprogramme im Bereich makrozyklischer Peptide weiter voranzutreiben," sagte Allen C. Templeton, Vice President Pharmaceutical Sciences bei MSD Research Laboratories. Über Cyprumed GmbH Cyprumed ist ein auf Drug Delivery Technologien spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Innsbruck, Österreich. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologieplattformen für die orale Verabreichung therapeutischer Peptide, darunter GLP-1-Analoga, makrozyklische Verbindungen und Miniproteine. Cyprumeds firmeneigene Plattformen für die Wirkstoffabgabe zeichnen sich durch innovative Tablettenformulierungen aus, die eine herausragende orale Bioverfügbarkeit bieten und auf bereits zugelassenen pharmazeutischen Hilfsstoffen aufbauen, was Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und die Konformität mit regulatorischen Vorschriften gewährleistet. Cyprumed hat sich zum Ziel gesetzt, das Feld der Peptidtherapeutika durch die Bereitstellung patientenfreundlicher und einfach herzustellender oraler Darreichungsformen grundlegend zu verändern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.cyprumed.net und folgen Sie uns auf LinkedIn . Über MSD MSD ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit drei Standorten und rund 950 Mitarbeiter:innen in Österreich. Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten. Unser oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Erkrankung die Heilung zu fördern oder die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als verlässlicher Partner für Gesundheit und Fortschritt bleiben wir bei MSD bestrebt, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen und Tiere in Österreich zu schaffen, sowohl heute als auch für zukünftige Generationen. MSD Österreich ist führend in der intensiven und innovativen Forschung, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Unsere Fokusbereiche umfassen insbesondere Onkologie, bakterielle und virale Infektionserkrankungen, immunologische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Tierkrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen. Denn wir forschen für das Leben! MSD ist die Kurzform von Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., die österreichische Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA und weltweit 70.000 Mitarbeiter: innen. Kontakte Cyprumed GmbH

Florian Föger, CEO

info@cyprumed.net Medienanfragen

MC Services AG

Dr. Cora Kaiser, Dr. Johanna Kobler

+49 89 210 2280

cyprumed@mc-services.eu



