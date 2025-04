EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Personalie

Exasol AG: Aufsichtsrat beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden Jörg Tewes



Nürnberg, 15. April 2025: Der Aufsichtsrat der Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9 , Xetra: EXL ), ein europäisches Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden (CEO) Jörg Tewes bis zum 31. Dezember 2028 vorzeitig verlängert. Damit stellt der Aufsichtsrat sicher, dass die Schärfung der strategischen Ausrichtung und die damit eingeleiteten Maßnahmen zur Beschleunigung des profitablen Wachstumskurses erfolgreich fortgesetzt werden können. Jörg Tewes wurde im Januar 2023 zum CEO der Exasol AG berufen. Die ursprüngliche Laufzeit des Vertrags endet zum 31. Dezember 2025. "Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats und freue mich darauf, unseren erfolgreichen Kurs zusammen mit meinen Vorstandkollegen und unserem gesamten Team weiter entscheidend vorantreiben zu können", sagt Jörg Tewes, CEO der Exasol AG. "Unsere strategische Schärfung zahlt sich bereits aus. So konnten wir im letzten Jahr in unseren Fokus-Branchen ein Wachstum von fast 20 % erzielen. Diesen Wachstumskurs wollen wir in den nächsten Jahren verstetigen." "Jörg Tewes ist hat in den vergangenen Jahren die Strategie konsequent auf die Stärken von Exasol ausgerichtet und die Gesellschaft in die Gewinnzone zurückgeführt. Wir im Aufsichtsrat sind davon überzeugt, dass die Basis für einen nachhaltigen Wachstumskurs geschaffen ist und Jörg Tewes Exasol in eine erfolgreiche Zukunft führen wird", sagt Volker Smid, Aufsichtsratsvorsitzender der Exasol AG.



Über Exasol AG Die Exasol AG (ETR: EXL ) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten. Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach. Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle - Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen. Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com .



IR und Presse Kontakt

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com



