Beteiligungsgesellschaft EMERAM in schwierigem Marktumfeld erfolgreich: 2024 vier Beteiligungen und ein Exit, 2025 zweistelliges Wachstum erwartet



2024: Vier Akquisitionen und ein Exit erfolgreich abgeschlossen

Umsatz der Portfoliounternehmen im Schnitt um 134 Prozent und Zahl der Mitarbeitenden um 47 Prozent gesteigert

2025 erneut zweistelliges Wachstum erwartet München, 15. April 2025: EMERAM Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Growth Buy-Out-Investoren für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, hat das für die Branche schwierige Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abgeschlossen: 2024: Vier Investments, ein Exit und Abschluss des Fundraisings für Fund II Im Jahr 2024 wurden vier Investments getätigt: 1. So haben sich von EMERAM beratene Fonds an der deutschen Provital GmbH beteiligt. Das Unternehmen vertreibt über seine Fachberater und seinen Online Shop artgerechtes Hunde- und Katzenfutter im Premiumsegment. Provital profitiert von der steigenden Nachfrage nach Qualitätsprodukten. So konnte das Unternehmen mit der größten Marke "Anifit" in den letzten Jahren stärker wachsen als der Markt und hat seinen Marktanteil in Deutschland und Österreich deutlich ausgebaut. 2. Ferner haben von EMERAM beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an der Garderos GmbH erworben, einem Anbieter von "ruggedized" Router-Lösungen für sichere Datenkommunikation und optimale Konnektivität in rauen Umgebungen. Garderos wurde 2002 als Spin-off der Siemens AG gegründet und hat sich zu einem marktführenden Systemanbieter entwickelt, der in der Lage ist, weltweit große Stückzahlen von "ruggedized" Routern mit proprietärer, anwendungsoptimierter Software an Betreiber kritischer Infrastrukturen (Energienetze, Verkehrsüberwachung) und Telekommunikationsunternehmen zu liefern. 3. Die CoCoNet AG, ein Anbieter von Software für das digitale Firmenkundengeschäft mit den Schwerpunkten Zahlungsverkehr und Cash Management, wurde durch von EMERAM beratene Fonds übernommen. Das Unternehmen bietet eigenständige Front-Office-Lösungen an, die es Finanzinstituten ermöglichen, sichere Kundenprozesse zu verbessern, ohne ihre Kernbankensysteme ändern zu müssen. CoCoNet konnte den Wachstumskurs der letzten zehn Jahre weiter steigern und expandiert von Deutschland aus nun weiter auch in andere Länder wie Italien, die Niederlande, Großbritannien, die Schweiz und Österreich. 4. Die ace Group (advanced clean energy Group) agiert als EPC-Anbieter im Bereich Clean Energy und bietet entsprechende Services im Bereich Photovoltaik und Charging Infrastructure an. Das aus den beiden Branchen Champions HMB und Charge Construct hervorgegangene Unternehmen ist heute schon der größte deutsche Full-Service-Partner für langfristig orientierte B2B-Kunden im Bereich der erneuerbaren Energien. Exit: Im Juni 2024 hat EMERAM sein Portfoliounternehmen diva-e an die niederländische Conclusion Group veräußert. Seit 2015 ist es diva-e mit Unterstützung von EMERAM gelungen, durch den Zusammenschluss von insgesamt 12 Unternehmen einen der führenden Anbieter von End-to-End-Lösungen im Bereich Digital Experience im DACH-Markt aufzubauen. diva-e verfügt über alle wichtigen CX-Technologien (z.B. Adobe, Salesforce, SAP, Spryker, Scayle und Pimcore) und zählt führende Unternehmen wie ALDI SÜD, Allianz, Bentley, E.ON, ZF Friedrichshafen und den FC Bayern München zu seinen Kunden. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete diva-e mit über 800 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Auf dieser Erfolgsserie aufsetzend hat EMERAM im vergangenen Jahr das Fundraising für Fund II abgeschlossen, aus dem im laufenden Jahr 2025 weitere Beteiligungen eingegangen werden. 2025: Add-on im ersten Quartal und zweistelliges Wachstum für das laufende Jahr erwartet So konnte bereits direkt nach Jahreswechsel im ersten Quartal 2025 die ]init[ AG, ein gemeinsames Portfoliounternehmen von EMERAM Capital Partners und Rivean Capital, die Akquisition der HBSN-Gruppe abschließen. Durch diese Übernahme eines führenden Spezialisten für digitale Transformation in der Gesundheitsbranche konnte die ]init[ AG ihr ganzheitliches Portfolio für Ende-zu-Ende-Digitalisierung über den Public Sector hinaus in die Gesundheitswirtschaft erweitern. Durch die Übernahme entsteht ein führender Digitalspezialist mit mehr als 1.500 Mitarbeitenden an 18 Standorten. Aufgrund des anhaltenden Expansionskurses der Portfoliounternehmen erwartet EMERAM auch für das laufende Geschäftsjahr 2025 ein prozentual zweistelliges Wachstum. Solide Deal Pipeline Die Deal-Pipeline von EMERAM bleibt auch 2025 robust. Grund dafür ist der klare Investitionsfokus auf wachstumsstarke Unternehmen, die auf den drei Trendthemen Digitale Transfomation, Health & Wellbeing sowie Energy Transition aufsetzen und weiter wachsen möchten. Gerade im aktuellen Marktumfeld bieten sich für den notwendigen transformatorischen Umbau große Potenziale und attraktive Investitionsmöglichkeiten. Fazit: Zuversicht trotz herausforderndem Umfeld "Ein weiterhin volatiles Marktumfeld hat die gesamte Private Equity-Branche auch im Jahr 2024 vor Herausforderungen gestellt. Wir sind stolz darauf, dass es unserem Portfolio im vergangenen Jahr erneut gelungen ist, ein herausragendes Ergebnis zu erzielen. Alle Unternehmen konnten Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Auch für 2025 erwarten wir eine positive Entwicklung", erklärt Dr. Christian Näther, Managing Partner von EMERAM Capital Partners. "Mit unserem Fokus auf die Trendthemen Digitalisierung, Health & Wellbeing sowie Energy Transition haben wir uns klar positioniert und unterstützen damit sowohl erfolgreiche Unternehmen als auch die deutschsprachige Wirtschaft und Gesellschaft bei der notwendigen Transformation. Damit werden wir auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmer und Investoren gerecht. Dieser Ansatz hat sich in dem komplexen globalen Umfeld der letzten Jahre sehr bewährt." Mehr als ein Jahrzehnt erfolgreich am Markt Seit der Gründung im Jahr 2012 agiert EMERAM als Sparringpartner für seine Beteiligungen und deren Management. Das Unternehmen begleitet und unterstützt die Portfoliounternehmen der von ihm beratenen Fonds mit Kapital und Know-how im Tagesgeschäft. Dazu einige Zahlen: Bei zwei Dritteln aller Beteiligungen wurde die Internationalisierung als strategisches Ziel definiert und erfolgreich umgesetzt.

Insgesamt 34 Add-on-Akquisitionen wurden wertsteigernd integriert.

Die Wertsteigerung der Beteiligungen wurde vor allem durch Wachstum erreicht: So konnte der Umsatz der Portfoliounternehmen im Durchschnitt um 134 Prozent und das EBITDA um 96 Prozent gesteigert werden.

Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitsplätze um durchschnittlich 47 Prozent. Dies zeigt nicht nur die Skalierbarkeit der Beteiligungen, sondern auch die soziale Verantwortung als Unternehmer. Denn so konnten mehr als 1.200 neue, attraktive Arbeitsplätze geschaffen werden.

Durch die Umsetzung und das Monitoring von ESG-Maßnahmen konnte der entsprechende ESG-Score um 100 Prozent gesteigert werden.

Hinsichtlich der Fonds-Performance rangieren die von EMERAM beratenen Fonds in der Spitzengruppe ihres jeweiligen Jahrgangs. EMERAM Fonds verzeichnen Top-Performance Der EMERAM Private Equity Fund I mit einem Volumen von 400 Mio. Euro ist aktuell mit einem TVPI (Total Value to Paid-In) von 2,3x in der Spitzengruppe (Top Quartile) platziert. Die sehr gute Entwicklung ist insbesondere getrieben durch die starke Performance des Growth Buy-Out-Bereichs, der mit einem Volumen von 254 Mio. Euro den grössten Teil der Fund-Investments umfasst und mit einem TVPI von 3,5x und DPI (Distributed to Paid-In) von 2,9x unter den Top 10 Prozent rangiert. Mit dem EMERAM Private Equity Fund II, der 2024 geschlossen wurde, wird die erfolgreiche Growth Buy-Out-Strategie fortgesetzt. Der TVPI liegt auch hier bereits bei 1,5x und ist somit ebenfalls im Top Decile platziert. Aktuell verwaltet EMERAM mehr als 800 Mio. Euro. Über EMERAM EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 800 Mio. Euro Kapital für die Entwicklung von Wachstumsunternehmen bereit. Die Investmentstrategie konzentriert sich auf die Sektoren Digitale Transformation, Gesundheit und Wellbeing sowie die Energy Transition. EMERAM agiert als langfristiger Business Development Partner für seine Unternehmen und fördert nachhaltiges Wachstum (organisch und anorganisch). Darüber hinaus steht die Implementierung ganzheitlicher ESG-Konzepte im Fokus. Aktuell besteht das Portfolio aus acht Plattformbeteiligungen mit kumuliert mehr als 3.500 Mitarbeitern. Zusätzlich beschleunigten bisher insgesamt 34 Add-on-Akquisitionen das Wachstum und ermöglichten die internationale Expansion. www.emeram.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medienkontakt EMERAM - WMP EuroCom AG Viona Brandt: Tel.: +49 (0)175 93 93 320 | Email: EmeramMedia@wmp-ag.de Susanne Horstmann: Tel.: +49 (0)89 2488 331 02 | Email: EmeramMedia@wmp-ag.de



