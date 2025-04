Die Aktie der Bitcoin-Holding Strategy hat in den letzten Tagen wieder deutlich zulegen können. Trotz hoher Verluste zu Wochenbeginn stiegen die Kurse in der abgelaufenen Woche unter dem Strich um gut +2%. Auch der Start in die neue Woche fiel mit einem Tagesplus von über +4% sehr positiv aus. Hat der nächste Bullenmarkt begonnen? Und was können Anleger in Zukunft noch erwarten? In den Fängen von Donald Trump Das leidige Zoll-Thema ist auch am Krypto-Sektor ...

