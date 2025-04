© Foto: AdobeStock

Bahnt sich da ein fulminantes Comeback an? Nach einem heftigen Preiseinbruch ist Kupfer wieder obenauf. Was ist diese Erholungsrallye wert? Ist es ein letztes Aufbäumen oder der Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung?Neue Zuversicht - Gold leicht runter, Kupfer rauf Der Goldpreis musste zu Wochenbeginn ein paar Federn lassen und konsolidierte seine fulminante Rekordjagd. Die leichten Entspannungssignale aus den USA ließen den Goldpreis leicht zurückkommen. Konjunktursensible Rohstoffe, wie Brent Öl, Silber und vor allem Kupfer profitierten hingegen. Lesen Sie die aktuellen Kommentare "Mauer aus Gold gegen den Crash. Goldpreis heizt Barrick Gold, Newmont & Co ein" und "Steht Silber ein …