Hamburg (ots) -Geehrt werden beim Deutschen Radiopreis nicht nur Radiomacher:innen in zehn Kategorien - es ist auch eine Ehre, mitzuentscheiden, wer auf eine Auszeichnung hoffen kann. Für die Beurteilung aller Wettbewerbsbeiträge beruft das Grimme-Institut eine Nominierungskommission, bestehend aus sechs Mitgliedern, und eine fünfköpfige Jury, die über die Preisträger:innen entscheidet.Çigdem Uzunoglu, seit Beginn dieses Jahres neue Direktorin des Grimme-Instituts: "In Zeiten wie diesen ist das Radio nicht nur ein unverzichtbarer Begleiter durch den Tag, es ist auch ein Demokratiegarant. Herausragendes Radio wird beim Deutschen Radiopreis gewürdigt, 2025 bereits zum 16. Mal. Ich freue mich schon auf die vielen Einreichungen der Sender - zusammen mit der Nominierungskommission und der Jury. Ihnen danke ich für ihre Unterstützung, ebenso wie Torsten Zarges - als Vorsitzendem beider Gremien. Mit ihm haben wir einen Experten gewonnen, der Leidenschaft für gutes Radio und wertvolle Erfahrung mit sich bringt."Für jede Preiskategorie wählt die Nominierungskommission - Torsten Zarges (Vorsitz), Bettina Freund, Torsten Hennings, Annika Schneider, Petra Schwegler und Alexander Zeitelhack - drei Beiträge aus.Die Grimme-Jury, zu der neben Torsten Zarges (Vorsitz) Jo Schück, Inge Seibel, Ina Tenz und Nadia Zaboura gehören, bestimmt anschließend, welche Nominierten am 11. September 2025 mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet werden.Torsten Zarges, Medienjournalist und Vorsitzender der Grimme-Nominierungskommission und -Jury: "74,4 Prozent der Menschen in Deutschland hören täglich Radio - Tendenz steigend, wie die jüngste Audio-MA gerade belegt hat. Es ist die persönliche, emotionale, unmittelbare Ansprache durch kreative Talente, die das Medium trotz aller algorithmischen Konkurrenz so stark macht. Deren herausragende Leistungen der letzten zwölf Monate möchten wir nominieren, auszeichnen und feiern. Ich kann es kaum erwarten, die Einreichungen aus allen Ecken des Radiolandes zu hören."Fragen rund um die Arbeit der Auswahlgremien beantwortet Torsten Zarges in einem FAQ-Video: www.deutscher-radiopreis.deNoch bis zum 15. Mai können sich Radiosender mit ihren Sendungen für den Deutschen Radiopreis 2025 bewerben, in der Kategorie "Bestes Musikformat" auch mit Live-Events oder Shows. Bewerbungen für Podcasts können in dieser Kategorie ebenso eingereicht werden wie in den Kategorien "Beste Reportage", "Bestes Informationsformat", "Bestes Interview" und "Bestes Entertainment". Weitere Kategorien sind "Beste:r Moderator:in", "Beste Morgensendung", "Beste Sendung", "Beste Programmaktion" und "Beste:r Newcomer:in".Bewerbungen können ausschließlich online unter www.grimme-institut.de/radiopreis eingereicht werden; die teilnehmenden Sender können dort das Bewerbungsformular ausfüllen und ihre Einreichungen hochladen.Für die Unabhängigkeit der Entscheidungen bürgt das Grimme-Institut.Über den Deutschen RadiopreisSeit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands geehrt. Die Auszeichnung wird im Rahmen einer Gala jährlich in Hamburg verliehen. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter ARD MEDIA und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Auf dem Instagram Account @deutscherradiopreis_offiziell (https://www.instagram.com/deutscherradiopreis_offiziell/) gibt es zudem Einblicke rund um die Veranstaltung. Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Website: www.deutscher-radiopreis.de