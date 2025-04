Das Zürcher Biotech-Unternehmen übertrifft Erwartungen mit Rekordumsatz und globaler Expansion seines Flaggschiffprodukts.

Das Biotech-Unternehmen aus Zürich legt wieder einmal beeindruckende Zahlen vor. Im ersten Quartal 2025 schnellte der Umsatz um satte 82 Prozent nach oben - ein klarer Beleg für die wachsende Nachfrage nach dem Flaggschiffprodukt MagnetOs.

MagnetOs treibt die Zahlen in die Höhe

Mit 28,8 Millionen US-Dollar hat Kuros im Januar bis März einen neuen Meilenstein erreicht. Besonders bemerkenswert: Der monatliche Umsatz knackte erstmals die 10-Millionen-Dollar-Marke. Das Knochenersatzprodukt MagnetOs allein steuerte 28,4 Millionen bei - ein Plus von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die operative Performance übertrifft alle Erwartungen. Das bereinigte EBITDA lag bei 3,3 Millionen Dollar, was einer Margen von 11,6 Prozent entspricht. Selbst nach Investitionen in die Produktionskapazitäten bleibt der Cashflow positiv. Kein Wunder, dass die Aktie heute mit einem leichten Plus reagiert.

Globale Expansion läuft auf Hochtouren

Während sich die Bären noch fragen, wie lange dieses Wachstum anhalten kann, expandiert Kuros bereits in neue Märkte. MagnetOs Granules erhielt kürzlich die Zulassung in Brasilien, während sowohl Granules als auch Putty in Lebanon eingeführt wurden.

Zwei neue Studien untermauern die Wirksamkeit des Produkts: In Hochrisikopatienten erreichte MagnetOs beeindruckende Fusionsraten von über 94 Prozent. Diese klinischen Daten dürften die Marktposition weiter stärken.

Tarife und US-Expansion als nächste Herausforderungen

Die aktuelle Tarif-Diskussion in den USA könnte Kuros vor neue Herausforderungen stellen. Das Unternehmen hat vorsorglich die Lagerbestände um 2,8 Millionen Dollar aufgestockt und plant, die Produktion in die USA zu verlagern.

Mit 19,5 Millionen Dollar in der Kasse und einem klaren Wachstumspfad sieht die Zukunft für das Biotech-Unternehmen vielversprechend aus. Die Kombination aus starken Zahlen, klinischen Erfolgen und strategischer Expansion könnte die Aktie weiter beflügeln.

