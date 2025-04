Berlin (ots) -- ebuero erweitert Serviceportfolio von Bürodienstleistungen um KI-Chatbot AIDA- AIDA kombiniert automatisierte Prozesse mit nahtloser Übergabe an menschliche Mitarbeiter bei komplexeren Anfragen- Kostenfreie Testphase von bis zu zwei MonatenDie ebuero AG, Marktführer für Büro- und Telefondienstleistungen, erweitert sein Serviceportfolio mit dem Launch von AIDA, einem innovativen KI-Chatbot. Als intelligente Erweiterung der bewährten Sekretariatslösungen von ebuero ermöglicht AIDA Unternehmen jeder Größe eine professionelle und automatisierte Kundenkommunikation - sowohl über Websites als auch über WhatsApp.AIDA wurde speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, die ihre Kommunikation effizienter und ressourcenschonender gestalten möchten. Dank KI-Technologie beantwortet AIDA Kundenanfragen automatisch, bucht eigenständig Termine und generiert Leads - zuverlässig und rund um die Uhr. Dabei kombiniert der Chatbot automatisierte Prozesse mit einer nahtlosen Übergabe an menschliche Mitarbeiter, falls komplexe Anfragen dies erforderlich machen.Einfache Integration und maximale AnpassbarkeitAIDA lässt sich unkompliziert über ein Web-Widget oder via WhatsApp integrieren. Unternehmen profitieren von einer individuell auf sie zugeschnittenen Wissensdatenbank, die aus vorhandenen Websites, FAQs und Dokumenten automatisch generiert wird. Der Chatbot passt sich flexibel den Anforderungen und dem Branding jedes Unternehmens an, sodass stets eine konsistente Kundenerfahrung gewährleistet ist.Unternehmen können AIDA in drei verschiedenen Betriebsmodi einsetzen: Vollautomatisch (Bot-only), rein menschlich (Human-only) oder als Hybrid-Lösung (Bot + Human), bei der AIDA Standardfragen automatisiert beantwortet und komplexe Anfragen direkt an geschulte ebuero-Mitarbeiter:innen weiterleitet.Kostenfreie Testphase zum KennenlernenDie ebuero AG ermöglicht Unternehmen ab sofort, AIDA zwei Monate lang kostenfrei zu testen. Nach dieser Testphase stehen attraktive Preispläne zur Verfügung, die speziell auf die Bedürfnisse von KMU abgestimmt sind und bereits ab 19,99 EUR monatlich beginnen.Laura Keddi, VP Marketing & Sales von ebuero, kommentiert den Produktlaunch: "In einer digitalen und vernetzten Geschäftswelt ist es entscheidend, jederzeit erreichbar und reaktionsfähig zu sein. Was große Unternehmen sich teuer mit individueller Programmierung leisten, wollen wir nun auch kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglichen. Mit AIDA bieten wir eine günstige Lösung, die dabei hilft, Kundenbedürfnisse zu erfüllen, Potenziale zu nutzen und einen Wettbewerbsvorteil durch effiziente Kommunikation auszubauen."Pressekontakt:Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49 176 7471 7519Jonas Nestroy | jonas.nestroy@tonka-pr.com | +49 30 403668127Original-Content von: ebuero, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177324/6013596