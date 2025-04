NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Patrick Creuset widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse den Auswirkungen eines Abschwungs im Welthandel auf die europäische Logistikbranche. Er kappte seine Ergebnisschätzungen für Hapag-Lloyd für 2025/26 um bis zu 37 Prozent./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 06:00 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000HLAG475