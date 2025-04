NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen und haben damit den leichten Erholungskurs der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 65,26 Dollar und damit 38 Cent mehr als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai wurde zu 61,91 Dollar gehandelt und damit 38 Cent höher.

Die zahlreichen Zollankündigungen und -rücknahmen und die damit weiter erratische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump bleiben das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. "Zwar hat sich die Situation inzwischen beruhigt, die Unsicherheit ist aber weiterhin groß", beschreiben Experten der Landesbank Hessen-Thüringen die Marktstimmung.

Seit dem vergangenen Freitag konnte die Ölpreise leicht zulegen, nachdem sie zuvor wegen der aggressiven US-Zollpolitik stark gefallen waren. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee war zeitweise unter 60 Dollar je Barrel gerutscht und damit auf den tiefsten Stand seit etwa vier Jahren./jkr/jsl/mis