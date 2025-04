News von Trading-Treff.de Hensoldt hat an den Börsen mit dem Aufschlag von 2,8 % am Dienstag einen schönen Start in den Vormittag geschafft. Die Aktie notiert jetzt bei rund 66 €. Am Aufwärtstrend scheint es keine Zweifel mehr am Markt zu geben. Einer der Punkte, die am gestrigen Montag auffielen, als die Aktie selbst weiter gewann, war eine Kreditaufnahme. Das Unternehmen hat einen Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden € aufnehmen können. Damit ist ...

