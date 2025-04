Der DAX ist am gestrigen Montag mit Kursgewinnen von 2,9% in die feiertagsbedingt verkürzte Karwoche gestartet. Rückblick: Starker Wochenauftakt für die heimischen Blue Chips - nachdem der deutsche Leitindex bereits am Freitag erste Erholungsimpulse angedeutet hatte, kam es gestern zu einem deutlichen Satz nach oben. Dabei eröffneten die ...

