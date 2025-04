Über Pantheon Pantheon* steht seit mehr als 40 Jahren an der Spitze der Private-Markets-Investitionen und hat sich den Ruf erworben, innovative Lösungen anzubieten, die den gesamten Lebenszyklus von Investitionen abdecken, von primären Fondsengagements bis hin zu Co-Investitionen und Sekundärkäufen in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Real Assets. Wir arbeiten mit mehr als 650 Kunden zusammen, darunter institutionelle Anleger aller Größenordnungen sowie eine wachsende Zahl von privaten Vermögensberatern und Anlegern mit einem verwalteten Vermögen von rund 70,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. September 2024). Wir nutzen unsere spezielle Erfahrung und unser globales Team von Fachleuten in Europa, Nord- und Südamerika und Asien, um zielgerichtet zu investieren und mit Fachwissen eine sichere finanzielle Zukunft zu schaffen. Pantheon bezieht sich auf die Tochtergesellschaften und Tochterunternehmen von Pantheon Ventures Inc. und AMG Plymouth UK Holdings Limited und umfasst operative Einheiten mit Sitz in den USA (San Francisco und New York), Großbritannien (London), Hongkong, Guernsey, Tokio, Dublin und Singapur. Pantheon Ventures Inc. und Pantheon Ventures (US) LP sind als Anlageberater bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") registriert; Pantheon Securities, LLC ist ein bei der SEC registrierter Broker-Dealer und Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA"). Pantheon Ventures (UK) LLP ist von der Financial Conduct Authority ("FCA") im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von ihr reguliert. Pantheon Ventures (Guernsey) Ltd und eine Reihe anderer Pantheon-Unternehmen, die in Guernsey eingetragen sind, werden von der Guernsey Financial Services Commission reguliert. Pantheon Ventures (Asia) Limited ist beim Kanto Local Finance Bureau in Japan (KLFB) als Anbieter von Finanzinstrumenten des Typs II sowie als Anlageberater und -vermittler registriert. Pantheon Ventures (Ireland) DAC unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland ("CBI") und ist ein ernannter Vertreter von Pantheon Ventures (UK) LLP in Bezug auf die im Vereinigten Königreich ausgeübten Tätigkeiten. Pantheon Ventures (Singapore) Pte. Ltd verfügt über eine Kapitalmarktdienstleistungslizenz der Monetary Authority of Singapore ("MAS"), um Fondsmanagement mit akkreditierten und institutionellen Anlegern zu betreiben. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. 2025