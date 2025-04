Vaduz (ots) -Am Samstag, den 12. April fand der J+S Leiterkurs Fussball Kindersport in Ruggell seinen Abschluss mit der Durchführung des G-Junioren Turniers, an dem 13 Teams mit über 60 Kindern teilnahmen. Die Durchführung des Turnieres war ein Teil der Ausbildung der neuen J+S Leiterinnen und -leiter. Alle 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten nach sechs erfolgreich absolvierten Kurstagen und einer Theorieprüfung das D-Diplom von Kursleiter Roman Stäbler entgegennehmen.J+S setzt den Schwerpunkt bei den Ausbildungen im Kindersport Bereich auf die entwicklungs- und kindergerechte Trainingsplanung. Jeder Tag war mit Theorieblöcken zum Thema "Kinderfussball verstehen, Umfeld pflegen, Vielseitigkeit erleben" und anschliessender Umsetzung in die Praxis auf dem Fussballplatz gefüllt. Ebenso grossen Wert wie auf die fussballtechnischen Lektionen, legten die Klassenlehrer Dominik Seiwald und Julia Oehri (beide LFV) auf motivierende Kommunikation. Werte wie Konsequenz, Respekt und Fürsorge im Umgang mit Kindern sind wichtig, damit positive Erfahrungen und Freude am Sport möglich sind.Das J+S Breitensportprogramm gibt es seit 1972. Die Stabsstelle für Sport ist in Liechtenstein für die Organisation, Subventionen und die Unterstützung der über 50 Organisationen zuständig.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930562