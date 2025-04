OpenAI hat in einem Livestream eine Reihe von neuen KI-Modellen vorgestellt. Wir tragen euch zusammen, was die Modelle von GPT-4.1 leisten können und für welche Nutzer:innen sie sich überhaupt lohnen. Im Mai 2024 brachte OpenAI GPT-4o auf den Markt. Knapp ein Jahr später steht jetzt der Nachfolger in den Startlöchern. Wie das KI-Unternehmen in einer Ankündigung schreibt, handelt es sich dabei um eine KI-Modellfamilie, die gleich drei Modelle für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...