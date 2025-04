Köln (ots) -- Beteiligungskapital in Höhe von rund 28 Mio. USD- Bis zu 400 MWp Jahresproduktion von grünem Strom- Nachhaltige Energieversorgung von KMU in Thailand und VietnamDie DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt rund 28 Mio. USD Beteiligungskapital für eine Solarplattform in Vietnam und Thailand zur Verfügung. Finanziert werden damit der Erwerb von Anteilen an der Plattform sowie weitere Investitionen in den Ausbau der Produktion von erneuerbarer Energie. So soll zur Transformation der schnell wachsenden Wirtschaft in beiden Ländern hin zu Klimaneutralität beigetragen werden.Die Plattform wurde von der französischen Betreibergesellschaft GreenYellow aufgebaut, die in 15 Ländern weltweit in der Produktion von grünem Strom und Energieeffizienzmaßnahmen engagiert ist. Weiterer Kapitalgeber ist der französische Impact-Investor für Infrastruktur und Energie STOA.Monika Beck, Geschäftsführerin der DEG, kommentierte: "Wir freuen uns, mit GreenYellow und STOA in Thailand und Vietnam zusammenzuarbeiten. Die DEG hat einen strategischen Fokus auf nachhaltige Investments mit hohem Impact und kann entsprechende Expertise auch bei diesem Beteiligungsinvestment in eine nachhaltige Energie-Plattform einbringen, die private Unternehmen in ihrem Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung unterstützt."Mit der DEG-Beteiligung kann die Kapazität der betriebenen Solaranlagen bis zum Jahr 2026 auf 400 MWp (Megawatt peak) jährlich ausgebaut werden. Produziert wird der grüne Strom mit Solarpaneelen auf Dächern sowie mit schwimmenden Anlagen. Der erzeugte Strom soll überwiegend für kommerzielle Zwecke genutzt werden: In erster Linie werden damit lokale KMU versorgt, die so von niedrigeren Energiekosten und einer unabhängigen Versorgung profitieren können.Als einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer unterstützt die DEG nachhaltige und impactstarke Vorhaben von privaten Unternehmen. Im Jahr 2024 sagte die DEG insgesamt knapp 1,2 Mrd. EUR für Vorhaben zu, die zu Klima- und Umweltschutz beitragen. Eine Portfolio-Auswertung von 2024 zeigt, dass die Kunden der DEG jährlich 25 TWh grünen Strom für über 46 Millionen Menschen produzieren und damit mehr als 13 Mio. t CO2 Emissionen vermieden werden.Pressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraTel.: +49 221 49861855mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6681/6013676