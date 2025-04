Berlin (ots) -Anlässlich des 80. Jahrestags vom Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) am 29. April 2025 die Gedenkanstoß MEMO-Studie. Dafür hat das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld mit einer repräsentativen Umfrage untersucht, wie es um das kritische Geschichtsbewusstsein und die Erinnerungskultur in Deutschland steht. Die Studie liefert die empirische Grundlage des Bildungsagenda NS-Unrecht-Projekts "Gedenkanstoß (https://www.stiftung-evz.de/gedenkanstoss/)".Die Gedenkanstoß MEMO-Studie ergänzt die bisherigen sechs MEMO-Erhebungen (2018-2023) der Stiftung EVZ und der Universität Bielefeld. In Zeiten von zunehmendem Antisemitismus, Rechtspopulismus und Geschichtsrevisionismus liefert die Studie Antworten unter anderem auf diese Fragen:- Welche Rolle spielen Gedenkstättenbesuche für die historisch politische Bildungsarbeit?- Was wissen die Menschen in Deutschland über die Verbrechen des Nationalsozialismus?- Welche Kenntnisse haben die Deutschen über mögliche Verstrickungen der eigenen Familie, oder des Unternehmens, in dem sie arbeiten? Was wissen sie über NS-Verbrechen am heutigen Wohnort?- Wie verbreitet sind antisemitische, rechtspopulistische und geschichtsrevisionistische Positionen?Über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Gedenkanstoß MEMO-Studie sprechen:- Dr. Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende der Stiftung EVZ- Prof. Dr. Jonas Rees, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld- Dr. Andrea Riedle, Direktorin der Stiftung Topographie des TerrorsAm Dienstag, 29. April 2025 um 10:30 Uhr im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors (Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin) und onlinePressekontaktBitte melden Sie sich per Mail an rudnick@stiftung-evz.de zur Pressekonferenz an.Für Fragen und Anfragen für Interviews zur Gedenkanstoß MEMO-Studie mit den Expert:innen der Pressekonferenz stehen wir gerne zur Verfügung. Bei Verwendung eines Mediensplitters, bitten wir um vorherige Ankündigung.Das Projekt Gedenkanstoß wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.Pressekontakt:Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)Katrin KowarkFriedrichstraße 20010117 BerlinTel. +49 (0)30 - 25 92 97 24M +49 (0)151 500 470 64E-Mail: kowark@stiftung-evz.deHelene RudnickE-Mail: rudnick@stiftung-evz.deT +49 (0)30 25 92 97-43Original-Content von: Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129525/6013675