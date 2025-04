Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre Leitzinsen entscheiden, so Klaus Niedermeier, Leiter Investment Strategie bei der apoBank.Das weltwirtschaftliche Umfeld sei dabei durchaus herausfordernd. Die Anhebung der US-Außenzölle durch US-Präsident Donald Trump von 2,4% auf 17,4%, dem höchsten Stand seit 1935, beunruhige die Investoren. Aber obwohl in diesem und dem nächsten Jahr Wachstumseinbußen erwartet würden, sei das Risiko einer weltweiten Rezession derzeit niedrig. Der Vergleich mit vorangegangenen Krisen zeige, dass Investoren nach der Rallye an der Wall Street in den Korrekturmodus gewechselt sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...