Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den internationalen Kapitalmärkten kehrt so etwas wie Normalität nach dem turbulenten Start in den April ein, auch wenn die Sorgen vor den Auswirkungen der verschärften Handelskonflikte weiter schwelen und die Kurssteigerungen an den Aktienbörsen bis auf weiteres begrenzen dürften, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...