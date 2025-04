London (www.anleihencheck.de) - Aufgrund jüngster Entwicklungen erhöhen wir unsere Basiserwartung für den effektiven US-Zollsatz gegenüber der EU von 5% auf 15%, so Shaan Raithatha, Senior Economist in der Investment Strategy Group von Vanguard. In der Folge senke Vanguard seine Wachstumsprognosen für 2025 und 2026 und sehe ein Unterschreiten der Inflationsziele als wesentliches Risiko für den Ausblick. Vanguard erwarte, dass der EZB-Rat die Leitzinsen bei der Sitzung im April um 25 Basispunkte senke. Der Einlagensatz dürfte im Juli oder September bei 1,75 % seinen Tiefpunkt erreichen. ...

