Golden Cariboo Resources meldet sichtbares Gold auch in neuester Bohrung!

Ende der Mineralisierung noch nicht erreicht

Es geht weiter, wie es aufgehört hat! Goldexplorer Golden Cariboo Resources (CSE GCC / Frankfurt A402CQ) meldet einmal mehr sichtbares Gold an zahlreichen Stellen in den Proben der jüngsten Bohrung auf der Quesnelle Gold Quartz-Liegenschaft (QGQ)!

Wie das Unternehmen heute brandaktuell mitteilt, hat man in der Bohrung QGQ24-21 eine Zone starker, durchgehender Goldmineralisierung entdeckt, ab 257 Meter Bohrlochtiefe, die zahlreiche Stellen sichtbaren Goldes enthält! Damit hat Golden Cariboo jetzt in neun (!) Bohrungen nacheinander seit der Entdeckung der Halo Zone im Juli 2024 sichtbares Gold entdeckt!

Und, ähnlich wie bei in früheren Bohrlöchern angetroffener Mineralisierung in der Halo Zone befand sich das sichtbare Gold in einem Stockwork von Quarz-Karbonat-Pyrit-Adern, die in einem stark serizit- und eisen-karbonatveränderten Grünsteinpaket aus mittel- bis mafischem Vulkangestein liegen. Dabei durchschnitt QGQ24-21 257 Meter kohlenstoffhaltige Argillite in der Hangenden, bevor die Grüngesteine durchschnitten werden. Die Mineralisierung steht, ähnlich wie in der vorherigen Bohrung QGQ24-20, in engem räumlichem Zusammenhang mit Scherzonen am Kontakt.

Zur Erinnerung: Bohrloch QGQ24-20, in 80 Meter Entfernung, erbrachte unter anderem 0,99 g/t Gold mit 9,8 g/t Silber über 236,88 (!) Meter davon 1,45 g/t Gold und 16,05 g/t Silber über 137,7 Meter!

Die Bohrung QGQ24-21 hat Golden Cariboo nun mit anderem Winkel und Neigung durchgeführt, um so Adern in verschiedenen Richtungen und lithologische Kontakte in günstigen Winkeln zu durchschneiden. Sie wurde im Dezember 2024 begonnen und wird nun im April 2025 fortgesetzt, wobei derzeit 285,3 Meter Tiefe erreicht wurden, ohne bisher die untere Grenze der mineralisierten Zone zu durchschneiden.

Frank Callaghan, President und CEO von Golden Cariboo, erklärte: "Nach dem Erfolg mit der außergewöhnlichen Entdeckung des letzten Jahres auf unserem Grundstück Quesnelle Gold Quartz Mine konnte es das gesamte Team kaum erwarten, die Bohrungen im Jahr 2025 wieder aufzunehmen. Mit einem weiteren Fund von sichtbarem Gold zu beginnen, ist einfach nur aufregend. Es ist der perfekte Start in eine Saison, die unserer Meinung nach eine herausragende sein wird. Wir freuen uns auf weitere fantastische Abschnitte, während wir unsere Entdeckung der Zone Halo entlang des Streichens und in der Tiefe weiter ausbauen."

