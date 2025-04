Seewalchen am Attersee (ots) -In einer Zeit voller Umbrüche braucht es neue Wege zur inneren Stabilität. Aus diesem Grund hat Katja Hinterleitner im Rahmen von "Go Beyond for Business" ein systemisches Coaching entwickelt, das emotionale, mentale und seelische Blockaden ganzheitlich auflöst. Ihr Angebot richtet sich an Menschen und Unternehmerinnen, die nicht an der Oberfläche arbeiten, sondern echte, tiefgreifende Veränderung wollen. Wie genau ihr Ansatz funktioniert und welche Erleichterung er ermöglicht, erfahren Sie hier.Die aktuellen Zeiten sind nichts für schwache Nerven: Wirtschaftliche Unsicherheiten, gesellschaftliche Umbrüche und persönliche Belastungen nehmen spürbar zu. Viele Menschen erleben, dass vertraute Strukturen nicht mehr tragen. Wer kein stabiles inneres Fundament oder unterstützendes soziales Umfeld hat, fühlt sich oft überfordert und orientierungslos. Somit ist es kein Wunder, dass viele Menschen mit zunehmender Angst, emotionaler Erschöpfung und eingeschränkter Handlungsfähigkeit zu kämpfen haben. "Kurzfristige Lösungen greifen hier kaum", erklärt Katja Hinterleitner. "Viel eher benötigen Menschen mit diesen Problemen ein systemisches Coaching, das direkt an den tieferliegenden Ursachen ansetzt.""Ein solches systemisches Coaching ist für viele die einzige Möglichkeit, ihre Probleme tatsächlich in Angriff nehmen zu können und nachhaltige Lösungen zu entwickeln", verrät Katja Hinterleitner weiter. Die Expertin kennt schließlich selbst das Gefühl, in einem Leben festzustecken, das sich falsch anfühlt. Ihre Suche nach echten Antworten führte sie um die halbe Welt - durch Therapieformen, Retreats und spirituelle Lehren. Den Wendepunkt brachte die Begegnung mit einem thailändischen Heiler, dessen Sichtweise auf den Menschen sie tief berührte. In Verbindung mit seiner systemischen Aufstellungsarbeit entwickelte sie daraus "Go Beyond for Business", das auf emotionaler, mentaler und seelischer Ebene ansetzt. Ihr systemisches Coaching zeigt spürbare Wirkung - bei gesundheitlichen Blockaden, Beziehungsproblemen oder finanziellen Engpässen. Somit begleitet sie in ihrer Coaching-Praxis Menschen und Unternehmerinnen, die mehr wollen als nur neue Ziele - nämlich echte innere Klarheit. Parallel bildet sie Coaches und systemische Master aus, die mit ihrer Methode eigene Praxen aufbauen.Warum so viele Menschen derzeit verunsichert sind - und warum oberflächliche Lösungen nicht ausreichen"Die gegenwärtige Unsicherheit ist kein persönliches Versagen, sondern das Ergebnis tiefgreifender Veränderungen, die viele gleichzeitig betreffen", verrät Katja Hinterleitner. Gesellschaftlich verändert sich schließlich gerade vieles: Die digitale Transformation stellt Gewohnheiten und Arbeitswelten auf den Kopf, politische Spannungen und globale Krisen erzeugen ein Klima der Daueranspannung. "Was früher als stabil galt, wirkt heute unvorhersehbar", weiß sie. Doch auch wirtschaftlich spitzt sich die Lage für viele zu: Steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Rentenperspektiven, Inflation und die Sorge um den Arbeitsplatz führen zu einem ständigen Gefühl von Druck und Überforderung. Hinzu kommen persönliche Umbrüche - wie Trennungen, Krankheiten oder berufliche Neuanfänge -, die das Gefühl von Kontrolle zusätzlich erschüttern. In der Summe entsteht somit ein Zustand innerer Instabilität, der viele Menschen aus dem Gleichgewicht bringt.Zwar suchen viele bereits aktiv nach Lösungen - durch klassische Therapie, Coaching oder Selbsthilfeprogramme - doch oft bleibt die Wirkung begrenzt. "Viele dieser Angebote setzen an der Oberfläche an, behandeln Symptome statt Ursachen", erklärt die Expertin. "Das eigentliche Problem bleibt dabei ungelöst: Die tieferliegenden systemischen Dynamiken - familiäre Prägungen, unbewusste Muster, emotionale Verstrickungen - werden überhaupt nicht behandelt." Genau hier setzt Katja Hinterleitner mit ihrem systemischen Coaching an: Sie geht mit ihren Kundinnen gezielt in die Tiefe, analysiert die Wurzeln von Unsicherheit und Angst und löst sie dort, wo sie entstanden sind. So entsteht nicht nur kurzfristige Entlastung, sondern eine neue innere Stabilität, die auch in einer unsicheren Welt trägt.Wie systemisches Coaching innere Stabilität schafftDoch wie genau kann ein systemisches Coaching für Stabilität sorgen? Den Teilnehmern bietet es Aspekte, die sie im Coaching lernen und behandeln können. Dazu gehört etwa, Dinge zu verstehen anstatt zu verdrängen: Viele Unsicherheiten entstehen schließlich nicht im Hier und Jetzt, sondern sind das Echo früherer Prägungen. Anstatt diese Gefühle zu ignorieren oder schnell zu überdecken, lädt der systemische Ansatz dazu ein, genauer hinzuschauen. "Was zunächst wie eine aktuelle Krise aussieht, entpuppt sich oft als Wiederholung alter Muster", erklärt Katja Hinterleitner. Dazu gehören etwa familiäre Glaubenssätze ("Ich muss stark sein", "Ich darf keine Fehler machen"), unbewusste Loyalitäten gegenüber Eltern oder Geschwistern, gesellschaftlich übernommene Rollenbilder oder unverarbeitete Erlebnisse aus der Vergangenheit. "Das systemische Coaching hilft dabei, diese tieferen Ursachen sichtbar zu machen", erklärt die Expertin. "Ängste werden dadurch nicht mehr als unüberwindbare Schwächen erlebt, sondern als Signale, die auf ungelöste innere Themen hinweisen - und damit auch auf Entwicklungspotenzial."Viele Herausforderungen entstehen jedoch auch im Zusammenspiel mit anderen: in Konflikten, in Überanpassung, im ständigen Gefühl, nicht gesehen oder verstanden zu werden. Häufig wiederholen sich unbewusst erlernte Beziehungsmuster, die schon in der Herkunftsfamilie angelegt wurden. "Ob in Partnerschaften, Freundschaften oder am Arbeitsplatz - destruktive Dynamiken sind oft tief verankert", warnt die Expertin. Systemisches Coaching deckt diese Muster auf und zeigt Wege, wie sie verändert werden können. "Wer versteht, warum bestimmte Verhaltensweisen automatisch ablaufen, kann bewusst neue Entscheidungen treffen: Grenzen setzen, Nähe zulassen, Verantwortung übernehmen - oder loslassen, wenn es nötig ist", verrät sie. Auf dieser Basis entstehen tragfähigere, gesündere Beziehungen.Letztendlich ist jedoch auch eine verlässliche Instanz im Inneren wichtig. "Systemisches Coaching fördert genau das: Klarheit über sich selbst, Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und die Fähigkeit, auch unter Druck handlungsfähig zu bleiben", erklärt Katja Hinterleitner. Drei zentrale Elemente stehen dabei im Fokus: die Selbstreflexion, das Wertebewusstsein und die emotionale Selbstregulation. "Wer mit den eigenen Gefühlen in Kontakt steht, bleibt auch in herausfordernden Situationen präsent und lösungsorientiert", verrät die Expertin.Erfolgsgeschichten aus der Praxis: Wie innere Arbeit äußere Realität verändertSystemisches Coaching entfaltet seine Wirkung zwar leise, jedoch nachhaltig. "Wenn emotionale Blockaden gelöst, unbewusste Muster erkannt und Beziehungen neu sortiert werden, verändert sich nicht nur das Innenleben, sondern auch das gesamte Umfeld", weiß Katja Hinterleitner. Teilnehmerin Hanna hat diese Veränderung am eigenen Leib erfahren - und ist ein Beispiel dafür, wie echter Transformationserfolg aussieht, wenn an der Wurzel angesetzt wird."Hanna war schon immer eine außergewöhnliche Künstlerin - feinfühlig, tiefgründig, kreativ", erinnert sich die Expertin. "Doch genau diese Sensibilität machte ihr damals das Leben schwer." Sie nahm Spannungen, Ängste und Unsicherheiten aus ihrer Umgebung auf, ohne es zu bemerken. Ihre Energie war zerstreut, ihre künstlerische Stimme gedämpft. "Ein Muster, das viele Menschen in kreativen, sozialen oder helfenden Berufen kennen: Sie sind offen für andere - aber oft nicht geschützt vor deren Belastungen", weiß die Expertin. "Als Hanna das Coaching bei mir begann, steckte sie fest: Ihre Kunst stagnierte, ihre Beziehungen waren konfliktreich, und trotz zahlreicher Coachings und Programme fühlte sie sich weiter entfernt von sich selbst als je zuvor." Immer wieder bekam sie gut gemeinte Ratschläge, sich neu zu positionieren, ihren Stil zu ändern oder ihre Preise zu senken. Doch das wahre Problem lag nicht im Außen - sondern in den inneren Dynamiken, die sie unbewusst zurück hielten.Im Coaching wurde deutlich: Hinter Hannas Erschöpfung standen familiäre Prägungen, unbewusste Loyalitäten und ungeklärte Erlebnisse. Durch systemische Aufstellungen und ganzheitliche Arbeit - körperlich, emotional und mental - konnte sie sich davon lösen. Sie gewann Klarheit, baute gesunde Grenzen auf, stellte ihre Routinen um und fand zurück zu sich selbst. "Statt sich zu verbiegen, stärkte sie ihre künstlerische Identität und entwickelte eine authentische Strategie, die auf ihren wahren Ausdruck setzte", berichtet Katja Hinterleitner. Nur ein halbes Jahr später lebt Hanna in einer neuen Wohnung, hat ihre körperliche Gesundheit zurückgewonnen und ein stabiles Business aufgebaut. Sie verdient fünfstellig, unterrichtet an einer Hochschule und plant bereits ihren nächsten großen Launch. Ihre Geldsorgen sind verschwunden - ebenso wie das Gefühl, fremdgesteuert zu sein. Heute steht sie mit beiden Beinen fest in ihrem Leben - klar, selbstbewusst und erfüllt.Unsicherheiten und Ängste gehören zum Leben - besonders in einer Zeit, in der vieles im Wandel ist. "Sie lassen sich nicht vollständig vermeiden, doch sie müssen nicht das Denken, Fühlen und Handeln bestimmen", findet Katja Hinterleitner. Genau hier setzt systemisches Coaching schließlich an: Es bietet keine schnellen Lösungen, sondern einen tiefgreifenden Prozess, der nachhaltige Veränderung ermöglicht. "Indem emotionale Blockaden gelöst und die dahinterliegenden Ursachen verstanden werden, entsteht wieder Handlungsspielraum", erklärt sie. "Ängste verlieren an Macht, wenn sie nicht mehr verdrängt, sondern in ihrem Ursprung erkannt werden." 