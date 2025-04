Die meistgehandelten Produkte: DAX stabilisiert sich - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Am Dienstag präsentieren sich die internationalen Aktienmärkte freundlich. Der DAX und der EuroStoxx 50 verzeichnen leichte Zugewinne, während der S&P 500 moderat höher tendiert. Die Volatilität ist dabei leicht rückläufig - ein Zeichen dafür, dass sich Anleger vorerst auf Unternehmensdaten und Wirtschafts-Signale konzentrieren.

Makroökonomischer Überblick

Heute richtet sich der Blick auf den ZEW-Konjunkturindikator für Deutschland und die Eurozone. Die Umfrage misst die Erwartungen von Finanzmarktexperten zur wirtschaftlichen Entwicklung der kommenden sechs Monate. Die Veröffentlichung der April-Zahlen steht noch aus, doch im Vorfeld wird mit einem leichten Rückgang der Stimmung gerechnet - vor allem angesichts der zuletzt schwächeren Frühindikatoren. In Kanada wird zudem die Inflationsrate im Jahresvergleich bekannt gegeben. Die Daten können richtungsweisend für die Zinspolitik der Bank of Canada sein.

Meistgehandelte Aktien

Bank of America und Citigroup stehen heute im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, da beide mit ihren Quartalszahlen in die US-Bankenberichtssaison starten. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Gradmesser für die aktuelle Lage im Finanzsektor - insbesondere nach einem bislang turbulenten Jahr, das durch volatile Märkte geprägt war.

Auch Johnson & Johnson legt heute Zahlen vor. Investoren achten besonders auf die Entwicklung im Pharmageschäft sowie mögliche Belastungen durch laufende Rechtsstreitigkeiten. Der Start des Konzerns in die Berichtssaison dürfte erste Impulse für den gesamten Gesundheitssektor liefern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG44RA 31,97 24376,125906 Punkte 6,6 Open End DAX® Bear UG47GN 7,71 21915,75893 Punkte 26,6 Open End DAX® Bear UG4QZG 3,65 21496,974687 Punkte 54,46 Open End Gold Bull UG524S 6,31 3150,725795 USD 45,78 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG4Z99 15,65 19661,538049 Punkte 13,97 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag HeidelbergCement AG Call UG0JU5 2,16 150,00 EUR 5,03 17.09.2025 Zalando SE Call HD8YVW 2,24 40,00 EUR 5,67 17.09.2025 Banco Santander S.A. Call HD6LAE 0,30 6,00 EUR 9,4 18.06.2025 Rheinmetall AG Call UG0JV2 52,46 1000,00 EUR 2,46 17.09.2025 DAX® Put UG0CLR 10,94 20900,00 Punkte -8,41 19.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2025; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit LVMH Long HD7F3R 0,88 424,16549 EUR 5 Open End DAX® Short HD97CU 0,46 23050,079799 Punkte -10 Open End MicroStrategy Inc. Long HD9LNJ 1,07 233,65412 USD 4 Open End DAX® Short UG51C3 2,96 22002,270612 Punkte -20 Open End Apple Inc. Short HD8WEA 0,38 222,776722 USD -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2025; 10:15 Uhr;

