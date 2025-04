EQS-News: AATec Medical GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

AATec Medical erhält 4 Millionen Euro zur Vorbereitung klinischer Studien mit Medikamentenkandidaten für Atemwegserkrankungen Finanzierung durch SPRIND und Family Offices unterstützt Vorbereitung von ATL-105 für die klinische Entwicklung in nicht-zystischer Fibrose-Bronchiektasie (NCFB) bis 2026 München, Deutschland - 15. April 2025 - AATec Medical GmbH (AATec), ein auf Atemwegserkrankungen spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das eine Produktplattform auf Basis von rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin (AAT) entwickelt, gab heute bekannt, dass es sich im Rahmen einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde 4 Millionen Euro gesichert hat. Zu den Investoren gehören die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) sowie Privatinvestoren, Industrieexperten und Single Family Offices. Mit dem Erlös wird die Weiterentwicklung von ATL-105, dem Hauptkandidaten von AATec im Bereich chronisch-entzündlicher und infektiöser Atemwegserkrankungen vorangetrieben.

ATL-105 wird zunächst für die Behandlung von nicht-zystischer Fibrose-Bronchiektasie (NCFB) entwickelt, einer chronisch entzündlichen Atemwegserkrankung, für die es momentan keine gezielten Therapien gibt. Die derzeitige Behandlung von NCFB beschränkt sich auf eine symptomatische Therapie mit Antibiotika, Makroliden und physiotherapeutische Maßnahmen. Die im Rahmen der Finanzierungsrunde eingeworbenen Mittel werden für Entwicklungsaktivitäten für die Vorbereitung der Zulassung klinischer Studien verwendet, um ATL-105 für den Eintritt in die klinische Entwicklung bis 2026 zu positionieren. Dr. Rüdiger Jankowsky, Mitbegründer und CEO von AATec, kommentierte: "Diese Finanzierung ist ein wichtiger Schritt, um ATL-105 für klinische Studien vorzubereiten. Die nicht-zystische Fibrose-Bronchiektasie beeinträchtigt die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten erheblich und die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt. Wir sind überzeugt, dass ATL-105 das Potenzial hat, Millionen von Patienten weltweit einen bedeutenden therapeutischen Fortschritt zu bieten. Allein in westlichen Ländern leiden mehr als 3 Millionen Patienten an NCFB. Mit unserem innovativen Protein-Inhalationsansatz bringen wir ATL-105 direkt in die Lunge, den zentralen Ort des Krankheitsgeschehens. So lässt sich die Wirksamkeit maximieren und das Risiko systemischer Nebenwirkungen minimieren. Die Unterstützung durch SPRIND validiert unseren innovativen Ansatz und unterstreicht das transformative Potenzial unserer Technologie." Sigrid Koeth, Innovationsmanagerin bei SPRIND, ergänzt: "Bei SPRIND suchen wir nach Ideen, die das Potenzial haben, Dinge grundlegend zum Besseren zu verändern. Wir sind überzeugt, dass der Ansatz von AATec Medical mit rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin großes Potenzial für ein breites Spektrum an Atemwegserkrankungen und Infektionen bietet. Solche Innovationen können entscheidend zur öffentlichen Gesundheit beitragen und die Widerstandsfähigkeit unserer Gesundheitssysteme stärken." Der Hauptkandidat von AATec Medical, ATL-105, basiert auf rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin (AAT), einem humanen Serinprotease-Inhibitor mit immunmodulatorischen, entzündungshemmenden und breitbandigen anti-infektiven Eigenschaften. Robuste präklinische Daten belegen das ausgezeichnete Sicherheitsprofil sowie das breite therapeutische Potenzial von ATL-105, das durch die gezielte Adressierung zentraler pathologischer Prozesse bei entzündlichen Lungenerkrankungen erreicht wird.

Über AATec AATec Medical GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine Produktplattform auf der Basis von rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin (AAT) für die Behandlung von Entzündungskrankheiten, Virusinfektionen und seltenen Krankheiten der Atemwege entwickelt. Das Unternehmen hat den Proof-of-Principle in mehreren Indikationen erfolgreich erbracht und bereitet derzeit eine klinische Proof-of-Concept-Studie mit dem ersten Produktkandidaten ATL-105 zur inhalativen Anwendung bei nicht-zystischer Fibrose Bronchiektasie vor. AATec wurde von einem erfahrenen interdisziplinären Team mit langjähriger Erfahrung in der klinischen Forschung, biopharmazeutischen Entwicklung und Produktindustrialisierung gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.aatec-medical.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn . Über SPRIND Die Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND wurde 2019 gegründet und hat ihren Sitz in Leipzig. Alleinige Gesellschafterin ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). SPRIND schließt eine Lücke in der deutschen Innovationslandschaft: Sie findet neue, bahnbrechende Technologien für die großen Herausforderungen unserer Zeit und stellt gleichzeitig sicher, dass die Wertschöpfung der daraus resultierenden Unternehmen und Industrien in Deutschland und Europa verbleibt. SPRIND wird aus Mitteln des Bundeshaushalts finanziert und von Rafael Laguna de la Vera und Berit Dannenberg geleitet. Kontakt AATec Medical GmbH

