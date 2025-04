Eine Tochter von Kontron hat in Spanien einen Großauftrag von Adif erhalten. Es geht dabei um die Implementierung und Wartung eines GSM-R-Projekts für die Bahnstrecke von Medina del Campo nach Orense. GSM-R steht für Global System for Mobile Communication-Railways. Diese Technologie soll eine klare und schnelle Kommunikation in kritischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...