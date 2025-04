Ethereum verliert an Boden: Kommt jetzt der Absturz oder bald ein Comeback?

Ethereum steht vor großen Herausforderungen. Nach einem Zwischenhoch von rund 3.900 US-Dollar Anfang 2025 ist der Kurs um mehr als 60 Prozent gefallen und steht aktuell zwischen 1.400 und 1.600 US-Dollar. Damit weist ETH einen stärkeren Wertverlust auf als einige andere große Coins wie Bitcoin oder Solana. Selbst die seit Mitte 2024 zugelassenen Spot-ETFs für Ethereum haben weniger Wirkung gezeigt als erhofft. Viele Institutionen hatten zwar erste ETH-Bestände aufgebaut, allerdings eher als stumme Beteiligung ohne neuen Schwung im Netzwerk.

Nach solidem Jahresstart ging es Bergab, Quelle: Coinmarketcap

Bereits vor einem Jahr hatte die Community auf das Proof-of-Stake-Update gesetzt, das den Ausstoß neuer Coins drastisch verringert hatte. Kurzzeitig trat sogar eine deflationäre Dynamik auf. Doch mit der Dencun-Aktualisierung verringerte sich das tägliche Verbrennen von ETH deutlich. Zur selben Zeit stieg das Staking-Volumen nach dem Shapella-Upgrade auf über 40 Millionen Ether an. Beides klingt nach stetigem Vertrauen in das Projekt, kann jedoch in schwachen Marktphasen Verkaufsdruck erzeugen, wenn Validatoren kurzfristig Gewinne realisieren wollen. So kommt es, dass das Angebot derzeit wieder leicht inflationär wirkt und die erwartete Stabilisierung im Preis ausbleibt.

Markt und Konjunktur

Die aktuelle Marktlage wird stark von der weltweiten Konjunktur beeinflusst. Steigt die Nervosität an den Aktienmärkten, neigen viele Anleger dazu, ihr Krypto-Engagement zurückzuschrauben. US-Leitzinsen und globale Ereignisse spielen eine wesentliche Rolle: Wenn die Fed Signale für mögliche Zinssenkungen gibt, könnte das kurzfristig eine Erholung einleiten. Doch bei anhaltend schwachen Wirtschaftsdaten und sinkender Risikobereitschaft droht ein erneuter Rückgang, der ETH womöglich auf 1.200 US-Dollar drücken könnte.

JUST IN: Fed says it'll cut interest rates if recession threat emerges. pic.twitter.com/eUFo4MgOJp - Crypto India (@CryptooIndia) April 15, 2025

Auch die im Raum stehenden Spot-ETFs für Ethereum hatten kurzfristig für Enthusiasmus gesorgt. Allerdings verpuffte die Wirkung der anfänglichen Käufe schnell, weil nur wenige Anleger diese Bestände aktiv im Netzwerk einsetzen. Der nächste Schub könnte erst kommen, wenn das allgemeine Umfeld wieder optimistischer wird und die on-chain-Nutzung spürbar anzieht. Manche Experten nennen weiterhin Kursziele zwischen 2.200 und 3.200 US-Dollar für die mittlere Frist, sollten geopolitische Spannungen abflauen und institutionelles Kapital zurückkehren. Andere warnen, dass Ethereum auf längere Sicht sogar im Bereich unter 1.500 US-Dollar verharren könnte, falls sich kein klarer Wachstumskatalysator einstellt.

Kurzfristige Perspektiven

Kurzfristig entscheidet vor allem das Verhalten der großen Marktteilnehmer darüber, ob Ethereum sich wieder erholen kann. Fällt der Kurs unter die Zone von 1.600 bis 1.500 US-Dollar, könnte es schnell Richtung 1.200 US-Dollar gehen. Kommt es dagegen zu einer positiven Entwicklung an den Aktienmärkten und zu Lockerungen in der Geldpolitik, wäre eine Erholung bis in die Region von 1.800 bis 2.000 US-Dollar denkbar. Dabei dürften auch neue Upgrades und technische Verbesserungen im Ethereum-Netzwerk eine Rolle spielen.

Während Ethereum noch nach einer klaren Richtung sucht, entsteht Raum für Projekte, die mit ungewöhnlich wirkenden Ideen neue Geschäftsfelder im Kryptoraum aufschließen. So will $SUBBD etwa Content-Erstellung mit aktuellen Blockchain-Lösungen kombinieren - KI-Technologie und Token-Ökonomie sollen zukünftig ineinandergreifen. Wo etablierte Coins wie Ethereum eine größere Marktkapitalisierung verteidigen müssen, glänzen solche Presales manchmal mit frischen Ideen und geringerer Markteintrittshürde. Hier treffen Influencer, Künstler und Fans an einem Punkt zusammen. Damit erweitert sich das Spektrum abseits der großen Blockchain-Giganten wie Ethereum und Bitcoin.

SUBBD mit KI-Ansatz

Gerade in einer Phase, in der die Kurse oft stagnieren, setzen manche Investoren auf neue Konzepte. SUBBD zielt auf eine völlig andere Zielgruppe und nutzt einen KI-Assistenten, um das Content-Management in einer neuen Sparte zu erleichtern. Diese Kombination will die Plattform zu einem Dreh- und Angelpunkt im Creator-Bereich machen. Die Vorfreude bei frühen Unterstützern ist groß, weil ein neues Ökosystem entsteht, das durch die Verbindung von Web3 und AI Technologie ein frisches Publikum ansprechen will.

Der eigene Token ($SUBBD) steht bereits im Presale und soll das Fundament für sämtliche Abläufe bilden. Über ihn laufen Zahlungen und mögliche Extra-Features für Creator und Fans. Mit einer angestrebten Integration in automatisierte Chat- und Streaming-Funktionen könnte der Projektansatz den Alltag vieler Content-Anbieter erleichtern. Wer sich Tokens sichert, erhält damit frühzeitig Zutritt zu einem Netzwerk, das die Plattform weiterentwickeln möchte, sobald die nötigen Finanzmittel stehen.

Neben klassischen Renditeerwartungen verspricht SUBBD einen praktischen Nutzen für Kreative. Die Mischung aus Technologie und Community-Lösungen bietet einen reizvollen Blick auf die Zukunft. Wer neue Impulse sucht, beobachtet den Presale und wägt Chancen und Risiken ab.

Hier in SUBBD und in die Zukunft der Content-Erstellung investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.