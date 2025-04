Der Deutsche Unternehmerbrief

Wie könnte es auch anders sein nach dem Liberation Day des Donald Trump. Die Wirtschaftsforscher errechneten für April in Sachen Konjunkturerwartungen einen Rutsch von +51,6 Punkten im März auf nun -14 Zähler. 65,6 Punkte also ging es abwärts in einem Schritt. Es ist der stärkste Rückgang seit Beginn des Ukraine-Krieges 2022. Die Urteile zur aktuellen Lage stiegen dagegen leicht an: von -87,6 im März auf jetzt -81,2 Punkte.Annerose Winkler