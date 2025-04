VICTORIA, Seychellen, April 15, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat das erste Quartal 2025 mit einem Gesamthandelsvolumen von 2,08 Bio. USD beendet, was auf einen starken Anstieg des Spot-Handels um 159 % auf 387 Mrd.USD zurückzuführen ist. Der Anstieg erfolgte inmitten einer verstärkten Marktbeteiligung und einer anhaltenden Dynamik bei neuen Notierungen und Kernproduktlinien.

Das Nutzerwachstum blieb stark. Bitget konnte allein im ersten Quartal 4,89 Mio. Nutzer auf seiner CEX-Plattform und 15 Mio. Nutzer auf Bitget Wallet verzeichnen, wodurch die weltweite Nutzerbasis der Plattform auf über 120 Mio. anstieg - ein Anstieg von fast 20 %. Das native Token von Bitget, der BGB, verzeichnete ein volatiles, aber insgesamt positives Quartal. In diesem Zeitraum wurde auch ein überarbeiteter Fahrplan für BGB eingeführt, der einen erweiterten Nutzen beim Staking, der Teilnahme am Launchpad und der Integration in neue DeFi-Ökosysteme umreißt. Ein vierteljährlicher Verbrennungsplan bleibt bestehen, um den Druck auf der Angebotsseite zu bewältigen.

Die Sicherheit stand weiterhin im Vordergrund, insbesondere nachdem branchenweit ein Rekordverlust von 2,1 Mrd. USD durch Krypto-Hacks entstanden war. Bitget transferierte nach dem Angriff fast 100 Mio. USD in ETH an Bybit, ein Schritt, der eine seltene, aber wichtige Abstimmung zwischen den beiden Börsen in Krisenzeiten signalisierte. In der Zwischenzeit lag der Nachweis der Reserven von Bitget im ersten Quartal durchgehend über der 130-%-Marke. Der Schutzfonds wuchs von 495 Mio. USD im Januar auf 514 Mio. USD im März und verzeichnete einen vorsichtigen, aber positiven Trend bei den Vermögensreserven.

"Die Leistung in diesem Quartal zeigt, wie wertvoll es ist, in einem unbeständigen Umfeld flexibel zu bleiben. Im nächsten Quartal werden wir uns weiterhin auf eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau konzentrieren und die Erweiterung der Web3-Präsenz durch unser Ökosystem verdoppeln. Compliance bleibt eine wichtige Säule, während der Austausch durch eine strengere globale Aufsicht navigiert und gleichzeitig seinem Kernethos treu bleibt: den Nutzern zu helfen, smarter zu traden", so Gracy Chen, CEO bei Bitget.

Über die Produktleistung hinaus hat Bitget seine globale Präsenz durch Events vor Ort und gezielte Initiativen ausgebaut. Das Unternehmen stieg in den Motorsport ein, indem es den brasilianischen Fahrer Flávio Sampaio im Porsche Carrera Cup 2025 sponserte, und veranstaltete Ramadan-bezogene Zusammenkünfte in der gesamten MENA-Region und in Asien. Während des heiligen Monats wurden über 60.000 Mahlzeiten verteilt, die von lokalen Partnern gespendet wurden.

Die Initiative Blockchain4Her, die 2024 mit 10 Mio. USD für den langfristigen Einsatz ins Leben gerufen wurde, feierte ihr einjähriges Bestehen. Das Programm hieß drei neue Botschafterinnen willkommen und führte Aktivierungen in Südostasien und Osteuropa durch, um mehr Frauen in Web3 einzubinden.

Bitget hat auch seine Infrastruktur und Integrationen weiterentwickelt. Das KI-gestützte Trading-Tool Bitget Seed wurde eingeführt, um Token in der Anfangsphase mit starken Signalen in der Blockchain zu identifizieren und aufzulisten. Die Integration mit Zen und Callpay verbesserte die Fiat-Onramps in ganz Europa und Südafrika. Die Liquidität von BGB wurde durch Morph Chain und Bulbaswap weiter ausgebaut.

Bitget baut seine Infrastruktur weiter aus, nimmt neue Benutzer auf und optimiert die Ausfallsicherheit. Mit einer soliden Nutzer-Pipeline, steigender Token-Aktivität und neuen Partnerschaften in Vorbereitung steht die Plattform vor einem weiteren starken Quartal.

Den vollständigen Bericht für das erste Quartal 2025 finden Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen , Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website| Twitter| Telegram| LinkedIn| Discord| Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b44f8d0-d6b3-40ae-a53f-5e2a7967d105