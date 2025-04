Hannover (www.anleihencheck.de) - Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die kurzfristigen Inflationserwartungen von Unternehmen im Euroraum leicht verringert, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Auf Jahressicht würden Firmen jetzt im Median mit einer Inflationsrate von 2,9% rechnen. Dies korrespondiere mit einem Rückgang von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zu einer älteren Umfrage von Ende 24. Bemerkenswert: Für die Dreijahres- und Fünfjahressicht würden die Inflationserwartungen weiterhin deutlich oberhalb der 2,0%-EZB-Zielmarke bei 3,0% notieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...