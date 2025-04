Paris (www.fondscheck.de) - Der europäische UCITS-ETF-Markt war im ersten Quartal 2025 von Anlegern geprägt, die ihre Engagements von US- zu Europa-Aktien switchten, dieser Trend hat sich im März weiter beschleunigt, so die Experten von Amundi in ihrer aktuellen Ausgabe von "ETF Flow Report".Die ETF-Mittelzuflüsse hätten sich im ersten Quartal 2025 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 87,1 Mrd. Euro mehr als verdoppelt (Q1 2024: 46,2 Mrd. Euro). Aktien-ETFs hätten den Handel mit Zuflüssen von 71,5 Mrd. Euro klar dominiert. Europäische Aktien-ETF-Strategien seien im vergangenen Quartal besonders gefragt gewesen (+26,7 Mrd. Euro). Anleger hätten deutlich mehr in Europa-Aktien-ETFs investiert, während auf US-Aktien-ETFs im gleichen Zeitraum nur 9,0 Mrd. Euro entfallen seien. Dies stehe in klarem Gegensatz zu den ersten drei Monaten Vorjahres, als US-Aktien-ETFs 12,7 Mrd. Euro und Europa-Aktien-ETFs nur 2,5 Mrd. Euro zugeflossen seien. ...

