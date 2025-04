Düsseldorf (ots) -Am vergangenen Samstag, den 12. April 2025, war im Münchner Intimissimi Store auf der Kaufingerstraße viel los - denn es wurde ausgiebig gefeiert. Anlass war der Launch der neuen "Germany's Next Topmodel" Kampagne, bei der Kandidatin Eva aus der aktuellen Staffel im Mittelpunkt steht. Sie hatte zuvor beim Intimissimi-Casting in der beliebten ProSieben-Show die Jury überzeugt und ist ab sofort das neue Gesicht der aktuellen Intimissimi Kampagne - zu sehen in allen Stores und online. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen Ida und Grace.Bei einem exklusiven Meet & Greet im Münchner Intimissimi Store stand die frischgebackene Markenbotschafterin ihren Fans und der Presse für Selfies, persönliche Gespräche und Interviews zur Verfügung. Ebenfalls vor Ort waren zahlreiche Influencerinnen sowie andere GNTM-Kandidaten und Kandidatinnen der aktuellen Staffel wie Alexander Van Hove, Angelina und Jule Malin.Die Stimmung vor Ort war ausgelassen, das Store-Event ein voller Erfolg: DJ-Sounds, Popcorn, Drinks von Red Bull und Aktionen wie Permanent Bracelets, personalisierte Kerzen, Photobooth und Gewinnspiel sorgten für ein rundum gelungenes Shopping-Erlebnis. Die Gäste zeigten sich begeistert von der neuen Kampagne und der Möglichkeit, das neue Testimonial hautnah zu erleben.Lingerie Spezialist Intimissimi ist auch in diesem Jahr Sponsor der 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Damit unterstreicht Intimissimi erneut seine Nähe zur jungen Fashion-Community und sein Gespür für feminine Trends und moderne Lingerie. Die Kampagne, die aktuell für Aufsehen sorgt, verbindet italienische Eleganz mit einem frischen Gesicht aus Deutschlands erfolgreicher TV-Show.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswertherstr.13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134324/6013812