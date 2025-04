Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) gab heute seine strategische Expansion in die Vereinigten Arabischen Emirate bekannt und wird Abu Dhabi, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, zum Hauptsitz für Finanzberatung im Land machen. Die Einrichtung dieses Büros spiegelt die Rolle von Abu Dhabi als weltweit führendes Geschäfts- und Finanzzentrum wider und unterstreicht das Engagement von Lazard, seine Präsenz in der MENA-Region zu vertiefen und Kunden in der gesamten Region als vertrauenswürdiger Berater zur Seite zu stehen.

Als wichtigen Bestandteil dieser Expansion hat Lazard Hussain Altajir zum CEO von Lazard Financial Advisory in den Vereinigten Arabischen Emiraten ernannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Region wird Altajir eine entscheidende Rolle bei der Förderung der strategischen Initiativen von Lazard in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Stärkung der Kundenbeziehungen spielen.

"Wir freuen uns, unsere Präsenz in den VAE zu verstärken, einem Land von strategischer Bedeutung und mit bemerkenswerten Möglichkeiten", sagte Peter Orszag, CEO und Chairman von Lazard. "Durch die Etablierung von Abu Dhabi als Drehscheibe für Finanzberatung im Land verbessern wir unsere Fähigkeit, unseren Kunden in einem der dynamischsten Märkte der Welt maßgeschneiderte Beratung anzubieten."

Hussain Altajir wird eng mit Sarah Al Suhaimi, Vorsitzende, und Wassim Al Khatib, CEO für Finanzberatung für die MENA-Region, zusammenarbeiten, um das Engagement von Lazard für Kunden in der Region auszubauen.

Vor seinem Eintritt bei Lazard war Altajir als Leiter der Dubai-Berichterstattung im Bereich Global Banking bei HSBC tätig, wo er seit 2003 eine herausragende Karriere aufgebaut hat. Hussain Altajir hat einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen und Bankwesen von der American University of Dubai, VAE.

Über Lazard

Lazard wurde 1848 gegründet und ist eines der weltweit führenden Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Lazard bietet Beratung zu Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkten und Kapitallösungen, Umstrukturierung und Verbindlichkeitenmanagement, Geopolitik und anderen strategischen Angelegenheiten sowie Vermögensverwaltung und Investitionslösungen für Institutionen, Unternehmen, Regierungen, Partnerschaften, Family Offices und vermögende Privatpersonen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lazard.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

