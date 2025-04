Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) -Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der Schaublin Medica SA. Healthcare Holding Schweiz wird von der Winterberg Advisory GmbH verwaltet.Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich die Übernahme der Schaublin Medica SA abgeschlossen. Im Zuge einer Nachfolgeregelung hat die Gruppe 100% der Anteile von den Gründern erworben. Schaublin Medica vertreibt chirurgische Gefässprothesen, Endoprothesen und Stents sowie mit Medikamenten beschichtete Ballonkatheter führender Hersteller an Spitäler in der gesamten Schweiz. Hierbei bietet die Firma nicht nur die Produkte, sondern auch Beratungs-, Schulungs- und Servicedienstleistungen an. Ihr Gründer Robert Schäublin blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herz- und Gefässchirurgie zurück.David Egger aus dem Führungsteam der Healthcare Holding Schweiz, zeigt sich erfreut über die Akquisition: "Schaublin Medica ist ein in der gesamten Schweiz bekannter Spezialanbieter von Produkten für invasive und endovaskuläre Gefässeingriffe mit exzellentem Ruf. Die Firma steht für Medizinaltechnik von höchster Qualität und erstklassigen Kundenservice. Wir werden Schaublin Medica zuverlässig und verantwortungsvoll weiterführen."Robert Schäublin, Gründer und Präsident des Verwaltungsrats der Schaublin Medica SA fügt hinzu: "Wir sind wirklich glücklich, endlich den richtigen Partner für die Nachfolge unserer Firma gefunden zu haben. Ich verfolge meine Arbeit weiterhin mit grosser Leidenschaft und bleibe im Unternehmen, aber es ist gut zu wissen, dass das Team und die Kunden von Schaublin Medica in guten und sehr fähigen Händen sind. Gemeinsam mit anderen Unternehmen in der Gruppe werden wir in der Lage sein, unser Produktportfolio zu erweitern und unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten."Über Schaublin Medica SADie Schaublin Medica SA in Plan-les-Ouates ist ein spezialisierter Distributor in der Herz- und Gefässchirurgie, insbesondere für chirurgische Gefässprothesen, Endoprothesen, Stents und Ballonkatheter. Die Firma vertritt ausschliesslich zuverlässige und global etablierte Lieferanten, die an der Spitze der Forschung stehen und ihre Technologien kontinuierlich weiterentwickeln. Hierbei legt Schaublin Medica allerhöchsten Wert auf persönliche Beratung, sowie auf Zuverlässigkeit und Flexibilität für ihre Kunden.Über Healthcare Holding Schweiz AGHealthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AGDie Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Partner und Executive Directors Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch.Weitere Informationen über die Schaublin Medica SA finden Sie unter www.schaublin-medica.ch.Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch.Weitere Informationen über die Portfoliofirmen der Healthcare Holding finden Sie unter www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-medsys.ch, www.naropa-reha.ch, www.mvb-medizintechnik.ch, www.dentalaxess.com, www.effectum-chrep.com.